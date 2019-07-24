За прапор УПА — у в'язницю: Лукашенко заборонив у Білорусі символіку українських патріотів

Президент Білорусі Олександр Лукашенко підписав Закон "Про зміну Кримінального кодексу Республіки Білорусь". Документом, крім усього, передбачено введення кримінальної відповідальності за демонстрацію на території країни символіки українських націоналістів.

"Законом у рамках протидії окремим видам загроз суспільній безпеці, актуальним на сучасному етапі, передбачено встановлення кримінальної відповідальності за умисні дії з реабілітації нацизму нарівні з розпалюванням расової або іншої соціальної ворожнечі", – повідомляється на офіційному сайті президента Білорусі.

У той же час видання "Пресінформ" уточнює, що затверджені Лукашенком поправки пройшли перше читання ще півроку тому. Тоді йшлося про кримінальну відповідальність за зберігання або придбання з метою поширення нацистської, екстремістської й терористичної символіки та атрибутики. За це можна буде отримати до п'яти років позбавлення волі, як і за умисні дії з реабілітації нацизму, зокрема з використанням мережі інтернет.

Олександр Лукашенко

У Кодексі про адміністративні правопорушення з'явиться і відповідальність за символіку екстремістських і терористичних організацій. За це можна буде отримати штраф до 10 базових величин (приблизно 110 євро в еквіваленті) або арешт для фізособи і штраф до 50 базових величин (551 євро) для підприємців.

До переліку забороненої символіки, яку краще не демонструвати під час перебування у Білорусі, крім нацистської віднесли також чорно-червоний прапор УПА, герб добровольчого батальйону "Азов", портрети Степана Бандери та Романа Шухевича, а також різновиди свастик і рун, які використовували нацисти. Найімовірніше, токсичною стане антикварна форма СС, УПА, шеврони, прапори та інші атрибути.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на зустрічі з головою представництва ЄС у Білорусі Андреа Вікторин Лукашенко підкреслив, що у Білорусі та країн Євросоюзу є одна спільна біда – Україна. Він додав, що українці й білоруси живуть в одному регіоні і це "нарив, головний біль для ЄС, який якнайшвидше треба усунути".

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