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За прапор УПА — у в'язницю: Лукашенко заборонив у Білорусі символіку українських патріотів

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Президент Білорусі Олександр Лукашенко підписав Закон "Про зміну Кримінального кодексу Республіки Білорусь". Документом, крім усього, передбачено введення кримінальної відповідальності за демонстрацію на території країни символіки українських націоналістів.

"Законом у рамках протидії окремим видам загроз суспільній безпеці, актуальним на сучасному етапі, передбачено встановлення кримінальної відповідальності за умисні дії з реабілітації нацизму нарівні з розпалюванням расової або іншої соціальної ворожнечі", – повідомляється на офіційному сайті президента Білорусі.

У той же час видання "Пресінформ" уточнює, що затверджені Лукашенком поправки пройшли перше читання ще півроку тому. Тоді йшлося про кримінальну відповідальність за зберігання або придбання з метою поширення нацистської, екстремістської й терористичної символіки та атрибутики. За це можна буде отримати до п'яти років позбавлення волі, як і за умисні дії з реабілітації нацизму, зокрема з використанням мережі інтернет.

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Олександр Лукашенко

Олександр Лукашенко

У Кодексі про адміністративні правопорушення з'явиться і відповідальність за символіку екстремістських і терористичних організацій. За це можна буде отримати штраф до 10 базових величин (приблизно 110 євро в еквіваленті) або арешт для фізособи і штраф до 50 базових величин (551 євро) для підприємців.

До переліку забороненої символіки, яку краще не демонструвати під час перебування у Білорусі, крім нацистської віднесли також чорно-червоний прапор УПА, герб добровольчого батальйону "Азов", портрети Степана Бандери та Романа Шухевича, а також різновиди свастик і рун, які використовували нацисти. Найімовірніше, токсичною стане антикварна форма СС, УПА, шеврони, прапори та інші атрибути.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на зустрічі з головою представництва ЄС у Білорусі Андреа Вікторин Лукашенко підкреслив, що у Білорусі та країн Євросоюзу є одна спільна біда – Україна. Він додав, що українці й білоруси живуть в одному регіоні і це "нарив, головний біль для ЄС, який якнайшвидше треба усунути".

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Особа
Олександр Лукашенко
Місце
Білорусь
Теги
УПА "Азов"
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Пигин Макс
Пигин Макс
Ждём такого же закона от Зеленского!!!
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Иваненко Виталий
Иваненко Виталий
А мог бы и смертную казнь!!!!
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bruno jordano
bruno jordano
Старий маразматик
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