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9 червня • оновлено в 07:31
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За підозрюваного у вбивстві Флойда, яке спровокувало протести в США, призначили заставу

1.6т
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Поліцейському Дереку Шовін, підозрюваному у вбивстві Джорджа Флойда під час затримання дозволили вийти з під варти під заставу в 1,5 млн доларів США.

Відповідне рішення у понеділок, 8 червня, виніс суд Міннеаполіса, повідомляє DW. При цьому сума застави може бути зменшена до 1 млн.

Для цього поліцейський повинен буде відмовитися від роботи в правоохоронних органах, здати вогнепальну зброю і дозвіл на нього, не залишати штат Міннесота і не вступати в контакт з сім'єю Джорджа Флойда.

Дерек Шовін

Дерек Шовін

DW

Раніше OBOZREVATEL писав, що в Х'юстоні (штат Техас, США) відбулася церемонія прощання з Джорджем Флойдом, смерть якого після затримання поліцейським привела до масштабних протестів.

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Автор
Карина Бондаренко
Тема
Заворушення у США через вбивство Джорджа Флойда поліцейськими
Місце
США
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