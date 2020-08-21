За останній час навмисно були збиті 12 міліціонерів – МВС Білорусі

У МВС заявили про 12 постраждалих міліціонерів, яких збили водії.

У Міністерстві внутрішніх справ Білорусі заявили, що з 9 серпня на дорогах країни навмисно були збиті 12 міліціонерів.

Майже всі водії затримані, повідомляється в Telegram-каналі прессекретаря відомства.

"Від наїздів постраждали 12 міліціонерів. Водії зробили це навмисно! Практично всі вони затримані. Кожному випадку буде дано правову оцінку, а винні понесуть покарання", – наголосили в МВС.

Також у відомстві зазначили, що рівень взаєморозуміння на дорогах Білорусі за останні 10-15 років зріс, а після початку протестів він нібито погіршився.

"Погіршилися взаємини між учасниками дорожнього руху через засудження суспільства: нетверезі водії дозволяють собі сідати за кермо і порушувати правила. Окремі громадяни своїми необдуманими вчинками і неправомірною поведінкою руйнують результати багаторічної співпраці", – поскаржилися в міністерстві.

Telegram прессекретаря МВС Білорусі

Як повідомляв OBOZREVATEL, 9 серпня відбулися вибори президента Білорусі, на яких, за даними ЦВК країни, переміг Олександр Лукашенко.

Водночас громадськість і спостерігачі вважають, що результати були сфальсифіковані і він програв. Також Європейський Союз не визнав перемогу Лукашенка.

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