Рабини з усього світу записали відеозвернення, де помолилися за здоров'я президента України Володимира Зеленського, який заразився коронавірусом (COVID-19).

Відео в мережі опублікувало видання "Гордон". Так, головний рабин святих місць Шмуель Рабинович виголосив молитву за одужання глави держави біля Стіни Плачу в Єрусалимі. Також слова підтримки та молитви передав головний рабин Ізраїлю Іцхак Йосеф.

У Києві за одужання гаранта виголосив молитву рабин Моше Реувен Асман. Відзначимо, що за єврейським звичаєм в молитві він згадував ім'я Зеленського та ім'я його матері. У Брюсселі (Бельгія) за здоров'я Зеленського помолився головний кантор Ісраель Міллер

У Дубаї (ОАЕ) за здоров'я українського глави помолився президент єврейської громади Солі Вольф, рабин Леві Духман і засновник громади, бізнесмен Наум Коен.

У Парижі (Франція) рабин Моше Себбаг через епідеміологічні заходи не записав відео з синагоги, а змонтував звернення до Зеленського, побажавши йому швидкого одужання.

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