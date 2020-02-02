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2 лютого • оновлено в 08:10
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За межами Китаю зафіксували першу смерть від коронавірусу

1.5т
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На Філіппінах зареєстрований перший випадок смерті від коронавірусу за межами Китаю.

Там помер 44-річний чоловік, який приїхав із міста Ухань, де й почалася епідемія. Про це повідомила Всесвітня організація охорони здоров'я в Twitter.

Зазначається, що він був другою людиною в цій острівній країні, у якої діагностували новий тип коронавірусу 2019 nCoV.

Зафіксовано першу смерть від коронавірусу за межами Китаю

Зафіксовано першу смерть від коронавірусу за межами Китаю

У хворого спостерігалися лихоманка, кашель і біль у горлі, після чого він був госпіталізований. Чоловік помер 1 лютого 2020 року.

"Це перший зареєстрований випадок за межами Китаю. Однак потрібно пам'ятати, що він приїхав із Уханя, Китай", – прокоментував представник ВООЗ на Філіппінах лікар Рабі Абейсінгхе.

На Філіппінах 44-річний чоловік помер від коронавірусу

На Філіппінах 44-річний чоловік помер від коронавірусу

Twitter/ВООЗ

Як повідомляв OBOZREVATEL, у 33-річної мешканки Ланьчжоу, яка підхопила новий коронавірус 2019 nCoV, всього за три дні хвороби серйозно трансформувалися легені.

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Автор
Діна Баронова
Тема
Коронавірус
Місце
Філіппіни
Теги
смерть вірус
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