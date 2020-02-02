За межами Китаю зафіксували першу смерть від коронавірусу

На Філіппінах зареєстрований перший випадок смерті від коронавірусу за межами Китаю.
Там помер 44-річний чоловік, який приїхав із міста Ухань, де й почалася епідемія. Про це повідомила Всесвітня організація охорони здоров'я в Twitter.
Зазначається, що він був другою людиною в цій острівній країні, у якої діагностували новий тип коронавірусу 2019 nCoV.
Зафіксовано першу смерть від коронавірусу за межами Китаю
У хворого спостерігалися лихоманка, кашель і біль у горлі, після чого він був госпіталізований. Чоловік помер 1 лютого 2020 року.
"Це перший зареєстрований випадок за межами Китаю. Однак потрібно пам'ятати, що він приїхав із Уханя, Китай", – прокоментував представник ВООЗ на Філіппінах лікар Рабі Абейсінгхе.
На Філіппінах 44-річний чоловік помер від коронавірусу
Twitter/ВООЗ
WHO Representative in the Philippines Dr Rabi Abeyasinghe said: This is the first reported case outside of China. However, we need to keep in mind that he came from Wuhan, China. pic.twitter.com/0VH6PvLE42- World Health Organization Philippines (@WHOPhilippines) February 2, 2020
Як повідомляв OBOZREVATEL, у 33-річної мешканки Ланьчжоу, яка підхопила новий коронавірус 2019 nCoV, всього за три дні хвороби серйозно трансформувалися легені.
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