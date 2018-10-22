''За кров в Україні!'' РПЦ зажадала вибачень від Константинополя

Російська православна церква почала вимагати у Константинополя вибачень за "шкоду, заподіяну світовому православ'ю" майбутнім наданням Томосу Україні.

Так, прес-секретар глави РПЦ патріарха Кирила Олександр Волков заявив, що вони готові до діалогу із Вселенським патріархом, якщо його представники попросять вибачення за свої рішення, пише сайт 66.ru.

"Цей шлях може дуже швидко завершитися і змінитися на шлях діалогу. В цьому сенсі ця відстань вимірюється одним фактором: це усвідомлення помилковості своїх дій і рішень Константинопольським патріархатом його синодом і принесення вибачень за ті дії, які вже завдали істотної шкоди і всьому світовому православ'ю, і майбутньому православ'я на українській землі", — заявив Волков.

Він також назвав дії Вселенського патріарха Варфоломія "божевільними".

"Якщо хоча б одна крапля крові проллється на Україну, то провину і відповідальність за цю краплю крові нестиме особисто патріарх Константинопольський Варфоломій, який своїми божевільними та антиканонічними діями ступив на шлях підтримки розкольників і посилення громадянського протистояння в Україні", — висловився прес-секретар РПЦ.

Як писав OBOZREVATEL, Російська православна церква розірвала відносини із Вселенським патріархатом, заборонивши своїм парафіянам молитися в усіх храмах Константинопольської патріархії.