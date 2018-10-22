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''За кров в Україні!'' РПЦ зажадала вибачень від Константинополя

22.4тЧитати матеріал російською

Російська православна церква почала вимагати у Константинополя вибачень за "шкоду, заподіяну світовому православ'ю" майбутнім наданням Томосу Україні.

Так, прес-секретар глави РПЦ патріарха Кирила Олександр Волков заявив, що вони готові до діалогу із Вселенським патріархом, якщо його представники попросять вибачення за свої рішення, пише сайт 66.ru.

"Цей шлях може дуже швидко завершитися і змінитися на шлях діалогу. В цьому сенсі ця відстань вимірюється одним фактором: це усвідомлення помилковості своїх дій і рішень Константинопольським патріархатом його синодом і принесення вибачень за ті дії, які вже завдали істотної шкоди і всьому світовому православ'ю, і майбутньому православ'я на українській землі", — заявив Волков.

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Він також назвав дії Вселенського патріарха Варфоломія "божевільними".

"Якщо хоча б одна крапля крові проллється на Україну, то провину і відповідальність за цю краплю крові нестиме особисто патріарх Константинопольський Варфоломій, який своїми божевільними та антиканонічними діями ступив на шлях підтримки розкольників і посилення громадянського протистояння в Україні", — висловився прес-секретар РПЦ.

Як писав OBOZREVATEL, Російська православна церква розірвала відносини із Вселенським патріархатом, заборонивши своїм парафіянам молитися в усіх храмах Константинопольської патріархії.

Читайте всі новини по темі "Незалежність УПЦ" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Незалежність УПЦ
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Ильченко София
Ильченко София
Шо так пердачины горят, га,вонь невыносимая, от скацапячей смерди?Шо случилось, вши прокаженные,рабшисты?Еще не вечера вам уже трыздец!
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Ильченко София
Ильченко София
Скацапяку на гилляку!Мацкаляку в могиляку!
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Ильченко София
Ильченко София
Гюндяевское быдло!Пшел ты на хуй с УКРАИНЫ!Вся вина за кровавые преступления, лежит только на одной шобле-ебле,именуемой кремлядский анклав карателей убийц,хуйле,и попяре-мракобесе кырыле.Пиздуйте бягом в свою па-рашу!
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