За два роки до початку: в Білорусі заявили, що спрогнозували війну в Україні

Заступник начальника Генштабу Збройних сил Білорусі, начальник головного оперативного управління Павло Муравейко заявив, що вони спрогнозували війну на Донбасі ще за два роки до початку цих подій в Україні.

Про це він розповів у інтерв'ю "СБ. Білорусь сьогодні", зазначивши, що і в їхній країні влаштували перевірку бойової готовності своїх ЗС. Зокрема, армію готують до протистояння можливої агресії.

"Оцінивши, звідки може надходити загроза, ми намагаємося мінімізувати її на ранній стадії", – додав військовий.

У Білорусі заявили, що спрогнозували війну в Україні

За його словами, наприкінці 2019 року президент Олександр Лукашенко затвердив спеціальний план оборони Білорусі й концепцію будівництва та розвитку її ЗС до 2030 року.

"Ми аналізували військово-політичну ситуацію навколо нашої країни й у світі загалом, успіхи й невдачі в збройних конфліктах в Україні, Сирії та інших країнах, основні тенденції розвитку науки", – зазначив Муравейко.

Павло Муравейко sb.by

Він підкреслив, що в Плані оборони глава Білорусі приземлено, конкретно й чітко позначив цілі країни на найближчі роки. Водночас головна його особливість в тому, що він спрямований не на класичну оборону в загальному її розумінні, а на запобігання можливій агресії та війні.

Йдеться про розвідку, радіоелектронну боротьбу, інформаційне протистояння, маскування й інші елементи.

"Ми, немов у шаховій партії, прорахували й змоделювали найбільш актуальні, складні, можливо, навіть неймовірні ситуації, які можуть виникнути, і визначили способи та форми захисту країни", – підсумував Муравейко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, відомий російський письменник, драматург і журналіст Віктор Шендерович вважає, що кримський сценарій на Донбасі малоймовірний, тому що президент Росії Володимир Путін всіляко намагається домовитися з Мінськом.

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