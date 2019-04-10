За Азов: США, Канада і ЄС рішуче виступили проти Росії

США, Канада і Європейський Союз засудили інспекційний режим, введений Росією в Керченській протоці, і незаконне будівництво Кримського моста.

Про це повідомляє прес-служба Посольства України в Сполученому Королівстві Великої Британії та Північної Ірландії.

Рішучу позицію зарубіжні країни зайняли, підтримавши протест України на зустрічі Міжнародної морської організації в середу, 10 квітня.

"За результатами обговорення країни ЄС, Канада, США, а також представник Європейської Комісії засудили інспекційний режим, введений РФ, а також перешкоди для судноплавства, викликані будівництвом моста через Керченську протоку", – йдеться в повідомленні.

replyua.net

Кримський міст Фокус

Крім того, українська делегація вкотре закликала Росію звільнити українських військовополонених моряків, захоплених у листопаді 2018 року під час проходження через Керченську протоку.

Міжнародна морська організація БелТА

Як повідомляв OBOZREVATEL, Європейський Парламент зафіксував у своїй резолюції від 26 жовтня численні порушення Росією міжнародного права в Азовському морі.

Серед них були названі і зловживання правом інспектування суден та будівництво моста через Керченську протоку.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!