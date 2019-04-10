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За Азов: США, Канада і ЄС рішуче виступили проти Росії

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США, Канада і Європейський Союз засудили інспекційний режим, введений Росією в Керченській протоці, і незаконне будівництво Кримського моста.

Про це повідомляє прес-служба Посольства України в Сполученому Королівстві Великої Британії та Північної Ірландії.

Рішучу позицію зарубіжні країни зайняли, підтримавши протест України на зустрічі Міжнародної морської організації в середу, 10 квітня.

"За результатами обговорення країни ЄС, Канада, США, а також представник Європейської Комісії засудили інспекційний режим, введений РФ, а також перешкоди для судноплавства, викликані будівництвом моста через Керченську протоку", – йдеться в повідомленні.

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За Азов: США, Канада і ЄС рішуче виступили проти Росії

replyua.net

Кримський міст

Кримський міст

Фокус

Крім того, українська делегація вкотре закликала Росію звільнити українських військовополонених моряків, захоплених у листопаді 2018 року під час проходження через Керченську протоку.

Міжнародна морська організація

Міжнародна морська організація

БелТА

Як повідомляв OBOZREVATEL, Європейський Парламент зафіксував у своїй резолюції від 26 жовтня численні порушення Росією міжнародного права в Азовському морі.

Серед них були названі і зловживання правом інспектування суден та будівництво моста через Керченську протоку.

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Тема
Загострення в Азовському морі
Теги
Європейський СоюзЄвропейська КомісіяКерченська протока
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Мотли Крю
Мотли Крю
Как то всем по фигу)) Пусть хохложопые ещё рыпнутся попробуют без разрешения))
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Попова Ольга
Попова Ольга
Мотли Крю, НАПУГАЛА ПАРАША ЕЖА ГОЛОЙ ЖОПОЙ , ПРИЖАЛИ НАТО С АМЕРИКОСАМИ ХВОСТ ХУЙЛУ С ПОТЕШНЫМ ФЛОТОМ ВРЕМЕН ПЕТРА ПЕРВОГО И ВЗЯТИЯ ОЧАКОВА , СМЕХ С ЭТИХ КУЗЬ И ДРУГОГО ХЛАМА
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Кожедуб Руслан
Кожедуб Руслан
ло Война до полной победы! Донбасс без Крыма нам не нужен! Крым и Донбасс Украина! Ждем капитуляции Росии и репараций и контрибуций на 1 триллион доларов! Ждем деокупации Крыма Донбасса Приднестровья Осетии Абхазии Карелии Курильских островов Кенигсберга(все эти окупированные территории долны быть освобождены от росийской чумы!
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Кожедуб Руслан
Кожедуб Руслан
но Все военные эксперты говорят что Россия готовится к войне а пособники террористов Сша и Европа спонсируют террориста Путина миллиардами нефте и газодоларов и отказываются вводить секторальные санкции и отключение от свифт! Экперты говорят что даже если начнут бомбить Киев запад этого не сделает это то что мы видим и по другим конфликтам!
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