За 32 секунди: з галереї в США викрали полотно Далі

У Сан-Франциско (США) злодій вкрав із галереї Денніса Роя "Файн Арт" картину художника Сальвадора Далі "Жираф у вогні". На вчинення злочину він витратив менше хвилини.

Фотографії підозрюваного опублікували у Twitter ABC News. Вартість поцупленого твору мистецтва оцінюється у $20 000.

"Він просто заглянув до галереї, ймовірно, відволікаючи когось із моїх співробітників", – повідомила директорка "Файн Арт" Анджела Келлет.

За її словами, під час крадіжки в залі перебував ще один працівник, але він не встиг завадити злочинцю.

"Це була наша вітрина. Це була спеціальна виставка Сальвадора Далі, і так – він просто втік із ним, занадто швидко, щоб хтось міг із цим щось зробити", – пояснила Келлет.

За її словами, весь процес зайняв у злодія 32 секунди.

#DEVELOPING # OnlyOnABC7 Here 's a still frame of the art theft suspect. The work in his hand is a $ 20k Salvador Dali etching from a San Francisco art gallery. It's called "Burning Giraffe." Inspired by Picasso but completed by Dali in 1967. # ABC7now https://t.co/D5CQU08y8l pic.twitter.com/6XgWZejIfn