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15 жовтня • оновлено в 13:53
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За 32 секунди: з галереї в США викрали полотно Далі

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У Сан-Франциско (США) злодій вкрав із галереї Денніса Роя "Файн Арт" картину художника Сальвадора Далі "Жираф у вогні". На вчинення злочину він витратив менше хвилини.

Фотографії підозрюваного опублікували у Twitter ABC News. Вартість поцупленого твору мистецтва оцінюється у $20 000.

"Він просто заглянув до галереї, ймовірно, відволікаючи когось із моїх співробітників", – повідомила директорка "Файн Арт" Анджела Келлет.

За її словами, під час крадіжки в залі перебував ще один працівник, але він не встиг завадити злочинцю.

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"Це була наша вітрина. Це була спеціальна виставка Сальвадора Далі, і так – він просто втік із ним, занадто швидко, щоб хтось міг із цим щось зробити", – пояснила Келлет.

Ймовірний злодій

Ймовірний злодій

Twitter ABC News

Украдене полотно

Украдене полотно

Twitter ABC News

За її словами, весь процес зайняв у злодія 32 секунди.

Як писав OBOZREVATEL, в січні 2019 року з Третьяковської галереї (Москва, Росія) викрали картину Архипа Куїнджі "Ай-Петрі. Крим". Зловмисника затримали, полотно пошкоджень не отримало.

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Особа
Сальвадор Далі
Місце
США
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