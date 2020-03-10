За 100 км від Ужгорода виявили коронавірус: що відомо

У понеділок, 9 березня, стало відомо про госпіталізацію в словацькому місті Кошице за 100 км від українського Ужгорода чоловіка з позитивним тестом на коронавірус Covid 19.

Пацієнт – житель міста. Про це повідомляє Mukachevo.net.

Цю інформацію підтвердив прем'єр-міністр Словаччини Петер Пеллегріні. Це вже шостий випадок у Словаччині і перший у східній частині країни.

За 100 км від Ужгорода виявили коронавірус Интерфакс

"Я підтверджую, що у нас перебуваэ пацієнт з діагнозом коронавірус", – заявив лікар в Університетській лікарні Луї Пастера (UNLP).

Чоловік був госпіталізований ще 7 березня, і тільки зараз результати підтвердили наявність Covid-19. Він сказав, що повернувся з відпочинку у Франції за кілька днів до того. Стан чоловіка зараз стабільний. У лікарні заборонено відвідувати госпіталізованих пацієнтів.

Стало також відомо, що чоловік є працівником заводу US Steel в Кошице. Починаючи з понеділка, 9 березня, місто Кошице заборонило проведення заходів, де спостерігається велика концентрація людей.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше на Кіпрі виявили два перші випадки захворювання смертельним коронавірусом COVID-2019. Кіпр був останньою країною Євросоюзу, де не було інфікованих.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!