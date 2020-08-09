За 100 днів у Новій Зеландії не було жодного випадку COVID-19: як вдалося перемогти пандемію

За останні 100 днів у Новій Зеландії не виявили жодного нового випадку коронавірусу (COVID-19).

Як пише Daily Mail, востаннє діагноз COVID-19 у цій країні ставився 1 травня.

Всього у Новій Зеландії, з населенням у 5 млн осіб, з лютого було зареєстровано 1 219 підтверджених випадків коронавірусу. Епідемія забрала життя 22 людей.

Уряд країни під керівництвом прем'єрки Джасінди Ардерн 19 березня закрив кордони, а всіх, хто перетинав їх, поміщали в карантин на 14 днів. У підсумку це допомогло досить швидко впоратися з поширенням вірусу.

"Три заходи були названі рушійними в успіху Нової Зеландії: прикордонний контроль, ізоляція та контроль на підставі конкретних випадків", – зазначає видання.

Наразі жителі країни повернулися до майже нормального способу життя. Відновилося проведення масових заходів.

Однак уряд зажадав, щоб на випадок другої хвилі коронавірусу в усіх будинках були комплекти для надання невідкладної допомоги, зокрема захисні маски.

Як повідомляв OBOZREVATEL, станом на 9 серпня коронавірус у світі вразив уже 19,8 млн осіб, понад 729 тисяч хворих стали його жертвами, а 12,7 млн одужали.