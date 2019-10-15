Із в'язниці втекли ув'язнені, але повернулися назад з пляшкою віскі

У США ув'язнені кілька разів тікали з в'язниці, щоб пронести назад контрабандні товари.

Як передає Newsweek, у штаті Техас спіймали чотирьох ув'язнених з тюремного комплексу Бомонт.

Встановлено, що 34-річний Джуліан Лемус, 45-річний Роберт Янг, 25-річний Лео Мартінез і 35-річний Сильвестр Ріко збігали з в'язниці, щоб пронести назад алкоголь.

Незабаром про втечу стало відомо керівництву в'язниці і за втікачами встановили додаткове спостереження. В останню спробу втечі їх затримали. У в'язнів вилучили пляшки з віскі і мобільні телефони. Де вони дістали ці товари, невідомо.

В'язниця в США

Як повідомляв OBOZREVATEL, відомий бразильський наркобарон Клаувіну да Сілва (на прізвисько Коротун) був знайдений мертвим у в'язниці лише через три дні після спроби втечі.

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