З гелікоптером дочки Трампа сталася надзвичайна подія: з'явилися подробиці

У гелікоптера, на борту якого перебували дочка і зять президента США Дональда Трампа Іванка і Джаред Кушнер, які виконують функції радників американського президента, відмовив один із двигунів.

Як повідомляє СNN із посиланням на джерела, через це повітряне судно екстрено повернулось в аеропорт Вашингтона.

При цьому причина відмови двигуна гелікоптера, який прямував у Нью-Йорк, не називається.

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За даними CNN, після інциденту з гелікоптером Кушнер з дружиною вилетіли в Нью-Йорк комерційним авіарейсом.

Співрозмовники телеканалу також не змогли пояснити, чому Іванка Трамп і Кушнер вирішили спершу скористатися гелікоптером, а не літаком.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що США хочуть купити для Трампа літаки, створені на замовлення росіян.