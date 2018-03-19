З гелікоптером дочки Трампа сталася надзвичайна подія: з'явилися подробиці

У гелікоптера, на борту якого перебували дочка і зять президента США Дональда Трампа Іванка і Джаред Кушнер, які виконують функції радників американського президента, відмовив один із двигунів.
Як повідомляє СNN із посиланням на джерела, через це повітряне судно екстрено повернулось в аеропорт Вашингтона.
При цьому причина відмови двигуна гелікоптера, який прямував у Нью-Йорк, не називається.
За даними CNN, після інциденту з гелікоптером Кушнер з дружиною вилетіли в Нью-Йорк комерційним авіарейсом.
Співрозмовники телеканалу також не змогли пояснити, чому Іванка Трамп і Кушнер вирішили спершу скористатися гелікоптером, а не літаком.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що США хочуть купити для Трампа літаки, створені на замовлення росіян.