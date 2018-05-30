"З танковою дивізією": топ-пропагандист Кремля вибухнув погрозами про захоплення Києва Януковичем

Головний пропагандист Кремля Володимир Соловйов знову "відзначився" загрозливими висловлюваннями на адресу України, заявивши, що в її столицю може увійти танкова колона на чолі з екс-президентом Віктором Януковичем, що втік до Росії (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Крім того, він висловив безглузду впевненість в тому, що утікач досі є верховним головнокомандувачем української армії. Свої імперські мрії Соловйов озвучив в ефірі власної програми на телеканалі "Росія 1".

Все почалося з того, що під час дискусії з українським політологом Василем Вакаровим Соловйов вигукнув, що в його розумінні, згідно з Конституцією України, державу досі має очолювати узурпатор Янукович.

На це опонент заперечив йому, що утікач добровільно втік до Росії, проте Україна буде дуже рада побачити його у стінах Оболонського районного суду Києва.

"А якщо він туди під'їде в супроводі танкової дивізії, очікування буде настільки ж радісним? А він може прийти і з військами. Він ще верховний головнокомандувач. Тому може на чолі танкової колони прийти в суд", - їдко висловився Соловйов у властивій йому манері залякування українців розширенням зони бойових дій далеко за межі Донбасу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Соловйов розмріявся про вторгнення до Києва ватажка терористів "ДНР" Олександра Захарченко.