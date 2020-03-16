Зі Словенії в Україну зроблять гуманітарний коридор для далекобійників, що застрягли

Українські вантажівки, що застрягли на словенському кордоні через карантин у зв'язку з коронавірусом, зможуть доїхати до України по гуманітарному коридору з супроводом.
Як повідомила прес-служба Міністерства інфраструктури України, колона проїде по маршруту Словенія – Хорватія – Сербія – Румунія.
Транзит вантажівок через кордон Словенії дозволено
"Настійно просимо українських перевізників не відмовлятися від такої можливості. Перевізників, готових рухатися в гуманітарному коридорі, просимо терміново направити інформацію про назву компанії та номер транспортного засобу на адресу відповідного департаменту міністерства", – йдеться в повідомленні.
У відомстві зазначили, що Угорщина прийняла рішення щодо забезпечення в подальшому безперебійного транзиту через свою територію.
За даними Мінінфраструктури, 12 транспортних засобів, які знаходились на словенсько-угорському кордоні, зараз успішно його перетнули і направляються в Україну.
"Всі перевізники як з українською, так і з іноземною реєстрацією відповідно до рішення уряду України безперешкодно зможуть в'їхати на територію України або здійснити транзит через Україну", – підкреслюється в повідомленні.
Як повідомляв OBOZREVATEL, через загрозу поширення смертельного коронавірусу COVID-19 Україна на два тижні закриває кордони для іноземних громадян.
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