Зі Словенії в Україну зроблять гуманітарний коридор для далекобійників, що застрягли

Українські вантажівки, що застрягли на словенському кордоні через карантин у зв'язку з коронавірусом, зможуть доїхати до України по гуманітарному коридору з супроводом.

Як повідомила прес-служба Міністерства інфраструктури України, колона проїде по маршруту Словенія – Хорватія – Сербія – Румунія.

Транзит вантажівок через кордон Словенії дозволено

"Настійно просимо українських перевізників не відмовлятися від такої можливості. Перевізників, готових рухатися в гуманітарному коридорі, просимо терміново направити інформацію про назву компанії та номер транспортного засобу на адресу відповідного департаменту міністерства", – йдеться в повідомленні.

У відомстві зазначили, що Угорщина прийняла рішення щодо забезпечення в подальшому безперебійного транзиту через свою територію.

За даними Мінінфраструктури, 12 транспортних засобів, які знаходились на словенсько-угорському кордоні, зараз успішно його перетнули і направляються в Україну.

"Всі перевізники як з українською, так і з іноземною реєстрацією відповідно до рішення уряду України безперешкодно зможуть в'їхати на територію України або здійснити транзит через Україну", – підкреслюється в повідомленні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, через загрозу поширення смертельного коронавірусу COVID-19 Україна на два тижні закриває кордони для іноземних громадян.

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