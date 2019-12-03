"З росіянами не домовитися": в Європі попередили про пряму загрозу Росії

В Естонії заявили, що Росія знову стала світовою загрозою, тому потреба в НАТО зараз сильна як ніколи.

Про це заявив міністр оборони Естонії Юрі Луйк, передає ERR.

"Ми повинні якомога більше зосередитися на спільних цінностях та реальних загрозах безпеці. Ми повинні чесно сказати, що якщо Росія – це загроза, то це загроза. Немає ніякого сенсу приховувати або намагатися це прикрасити", – зазначив він.

При цьому Луйк додав, що Естонія скептично ставиться до заяви глави Франції Еммануеля Макрона, який запропонував розпочати переговори з Росією.

"Попрацювавши послом у Росії, я цілком собі уявляю, що такого роду діалог для росіян не має особливої доданої вартості. Росіяни, зрозуміло, хочуть щось за це отримати. Але ми не можемо дати їм те, що хочуть росіяни", – пояснив міністр.

Володимир Путін

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент Франції Еммануель Макрон закликав НАТО до тіснішої взаємодії з Росією.

При цьому Макрон не прийняв пропозицію Росії про мораторій на розміщення ракет середньої та малої дальності в Європі.

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