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3 грудня • оновлено в 14:24
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"З росіянами не домовитися": в Європі попередили про пряму загрозу Росії

2.6т
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В Естонії заявили, що Росія знову стала світовою загрозою, тому потреба в НАТО зараз сильна як ніколи.

Про це заявив міністр оборони Естонії Юрі Луйк, передає ERR.

"Ми повинні якомога більше зосередитися на спільних цінностях та реальних загрозах безпеці. Ми повинні чесно сказати, що якщо Росія – це загроза, то це загроза. Немає ніякого сенсу приховувати або намагатися це прикрасити", – зазначив він.

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При цьому Луйк додав, що Естонія скептично ставиться до заяви глави Франції Еммануеля Макрона, який запропонував розпочати переговори з Росією.

"Попрацювавши послом у Росії, я цілком собі уявляю, що такого роду діалог для росіян не має особливої доданої вартості. Росіяни, зрозуміло, хочуть щось за це отримати. Але ми не можемо дати їм те, що хочуть росіяни", – пояснив міністр.

Володимир Путін

Володимир Путін

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент Франції Еммануель Макрон закликав НАТО до тіснішої взаємодії з Росією.

При цьому Макрон не прийняв пропозицію Росії про мораторій на розміщення ракет середньої та малої дальності в Європі.

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Автор
Тимур Григоренко
Особа
Еммануель Макрон
Місце
Естонія
Теги
НАТО Росія - країна-агресор
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hunt andres
hunt andres
Смешно.
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
России ничего не надо от Эстонии. Совсем. Эстонии обидно, епте. Отсюда и эти заявления дeбильные
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Кор Павел
Кор Павел
Если Эстония так сказала, значит так и есть!
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