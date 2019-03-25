З Путіним за компанію: ще одну країну не покликали на річницю Другої світової війни

Японія не отримала запрошення на пам'ятні заходи в Польщі з нагоди 80-річчя початку Другої світової війни слідом за Росією.

Про це заявив заступник глави канцелярії президента Польщі Павло Муха, передає видання Wiadomosci. Як стало відомо, заходи проходитимуть не в історичному, а в сучасному форматі.

"Цей формат включає в себе країни "Східного партнерства". На жаль, Росія не входить у "Східне партнерство". У будь-якому разі, вона цим не цікавилася", — сказав чиновник.

Володимир Путін

Як повідомляв OBOZREVATEL, Польща не покликала Путіна на міжнародне свято. Канцелярія президента Польщі вирішила не відправляти російському лідерові запрошення.

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