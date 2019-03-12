"З Путіним танцювати буде?" Глава МЗС Австрії викликала ажіотаж в мережі

Глава МЗС Австрії Карін Кнайсль приїхала на переговори до російського колеги Сергія Лаврова у павлопосадській хустці.

Відео опублікував журналіст кремлівського пулу Дмитро Смирнов у Twitter (щоб подивитися, просколльте сторінку до кінця).

"Це як якщо б Лавров прийшов на переговори у Відні в тірольському капелюсі з пером", - написав він.

Глава МЗС Австрії Карін Кнайсль Скріншот відео

Глава МЗС Австрії Карін Кнайсль і глава МЗС Росії Сергій Лавров Скріншот відео

Користувачі мережі відреагували саркастичними коментарями, назвавши вчинок Кнайсль "проривом".

"А що, хустка красива, не соромно на людях показатися", "Це просто прорив! Представник такої значущої країни до нас приїхав, та ще в хустці! З Путіним танцювати буде?", "Дама підвищеним попитом користується в такій хустці! Займають чергу на танці!" - прокоментували вони.

Глава МЗС Австрії Карін Кайсль приїхала на переговори до Сергію Лаврову у павловопосадскіх хустці. Це як якщо б Лавров прийшов на переговори у Відні в тірольської капелюсі з пером pic.twitter.com/yiPl6NU77x - Дмитро Смирнов (@ dimsmirnov175) 12 березня 2019 р

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше глава МЗС Австрії Карін Кнайсль розповіла, які відносини пов'язують її з президентом Росії Володимиром Путіним.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!