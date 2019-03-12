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"З Путіним танцювати буде?" Глава МЗС Австрії викликала ажіотаж в мережі

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Глава МЗС Австрії Карін Кнайсль приїхала на переговори до російського колеги Сергія Лаврова у павлопосадській хустці.

Відео опублікував журналіст кремлівського пулу Дмитро Смирнов у Twitter (щоб подивитися, просколльте сторінку до кінця).

"Це як якщо б Лавров прийшов на переговори у Відні в тірольському капелюсі з пером", - написав він.

Глава МЗС Австрії Карін Кнайсль

Глава МЗС Австрії Карін Кнайсль

Скріншот відео

Глава МЗС Австрії Карін Кнайсль і глава МЗС Росії Сергій Лавров

Глава МЗС Австрії Карін Кнайсль і глава МЗС Росії Сергій Лавров

Скріншот відео

Користувачі мережі відреагували саркастичними коментарями, назвавши вчинок Кнайсль "проривом".

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"А що, хустка красива, не соромно на людях показатися", "Це просто прорив! Представник такої значущої країни до нас приїхав, та ще в хустці! З Путіним танцювати буде?", "Дама підвищеним попитом користується в такій хустці! Займають чергу на танці!" - прокоментували вони.

"З Путіним танцювати буде?" Глава МЗС Австрії викликала ажіотаж

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше глава МЗС Австрії Карін Кнайсль розповіла, які відносини пов'язують її з президентом Росії Володимиром Путіним.

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Особи
Володимир ПутінСергій Лавров
Місце
Росія
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