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З подачі Лукашенка: Білорусь несподівано вдарила по "русскому міру"

7.1тЧитати матеріал російською

Мінський міський суд відмовив у реєстрації "Безсмертному полку", залишивши без задоволення скаргу засновників громадського об'єднання, яке фінансується з Росії.

Як передає by24.org, це стало підсумком розгляду цивільного позову лідерів організації до Управління юстиції Мінміськвиконкому, яке раніше кілька разів поспіль визнавало пакет його реєстраційних документів таким, який не відповідає необхідним вимогам законодавства.

У свою чергу засновники "Безсмертного полку" вважають відмову в реєстрації необгрунтованою. Вони зверталися за підтримкою до Адміністрації президента, але там порахували рішення Мінміськвиконкому законним. Через це активісти подали скаргу до суду.

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Олександр Лукашенко

Олександр Лукашенко

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше президент Білорусі Олександр Лукашенко виступив проти проведення в акції "Безсмертний полк", заявивши, що в країні є свої аналоги.

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Особа
Олександр Лукашенко
Місце
Білорусь
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Флегмат Владимир
Флегмат Владимир
Лукашенко выгоняет номенклатуру , которая неравнодушна к московскому царьку путину . Под нож его реформ попадают все , от министров до председателей колхозов , что бы в случае чего не было предателей . Уроки с Украины он хорошо усвоил . Всё правильно , учиться надо на чужих ошибках .
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Махал Махалыч
Махал Махалыч
Даже здесь эту кацапскую дрянь вышвырнули! Кацапидары - вы "пабИдители"! "Дидываивале" не зря подохли?
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