З подачі Лукашенка: Білорусь несподівано вдарила по "русскому міру"

Мінський міський суд відмовив у реєстрації "Безсмертному полку", залишивши без задоволення скаргу засновників громадського об'єднання, яке фінансується з Росії.

Як передає by24.org, це стало підсумком розгляду цивільного позову лідерів організації до Управління юстиції Мінміськвиконкому, яке раніше кілька разів поспіль визнавало пакет його реєстраційних документів таким, який не відповідає необхідним вимогам законодавства.

У свою чергу засновники "Безсмертного полку" вважають відмову в реєстрації необгрунтованою. Вони зверталися за підтримкою до Адміністрації президента, але там порахували рішення Мінміськвиконкому законним. Через це активісти подали скаргу до суду.

Олександр Лукашенко

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше президент Білорусі Олександр Лукашенко виступив проти проведення в акції "Безсмертний полк", заявивши, що в країні є свої аналоги.

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