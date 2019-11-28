З подачі Гітлера: з'явилися резонансні подробиці про нацистів-геїв

Враження про "заражену" гомосексуалізмом верхівку штурмових загонів нацистської Німеччини створив ніхто інший, як сам її лідер, німецький диктатор, котрий розв'язав Другу світову війну, Адольф Гітлер.

До такого висновку дійшов журнал Focus. Зазначається, нібито насправді фюрер знав про геїв серед нацистів і просто вирішив скористатися цим фактом для боротьбі з опонентами.

"Він був розлючений. Рано вранці 30 червня 1934 року Гітлер власною персоною поспішав до Бад-Вісзу в пансіонат" Ханзельбауер , щоб швидко розправитися там зі своїм противником, главою СА Ернстом Ремом, якого звинувачував у намірі здійснити путч проти нього. Коли він і його сподвижники увірвалися до готелю, де ночували Рем та інші керівники СА, його охопила ще більша злість – адже всюди були присутні ознаки крайньої розпусти", – пише видання.

Німецький диктатор Адольф Гітлер slazz.ru

Пізніше очевидці повідомляли, мовляв, напередодні там відбулася "не тільки п'яна оргія – у номерах готелю проходили і дії сексуального характеру". Однак всього того, що увійшло в історію як "ніч довгих ножів", було мало для роздування скандалу про гомосексуальні стосунки в СА.

Водночас розслідувачі наводять слова історика Даніеля Сіменса, який написав книгу про історію СА. На його думку, в загонах Рема було присутнє невдоволення – від фюрера вимагали "продовження "національної революції", усунення "буржуїв" в економіці та надання їм самим більше місць у годівниць влади та грошей". Гітлер же хотів домовитися з тією елітою і "використовувати її, а не винищувати".

Ернст Рем ruspekh.ru

Тому, щоб обґрунтувати удар по Рему та його свиті, потрібні були аргументи. Їх Гітлер поряд із уявною підготовкою путчу знайшов у гомосексуальній орієнтації керівника СА. Хоча те, що той був геєм, до цього часу вже давно було відомо.

"У березні 1932 року преса опублікувала особисті листи Рема, які не залишили сумнівів у його сексуальній орієнтації. Вона наводила на думку про зв'язок націонал-соціалізму і гомосексуалізму. Ця стратегія дуже подіяла на німців, які критично ставилися до нацистів. Членів СА наділили прізвиськами "хлопчики за викликом" або "75-та гвардія". Друге позначення було натяком на параграф 175 кримінального кодексу Німеччини, згідно з яким гомосексуалізм переслідувався за законом", – підкреслив Сіменс.

Гітлер знав про "ознаки крайньої розпусти" в штурмових загонах sites-audit.ru

Отже, коли Гітлер захотів усунути Рема через те, що той критикував його політику, він просто використовував ті скандальні дані.

"Це лягло в основу заяви про те, що на верхівці СА стоять багато "збоченців". У наступні роки нацисти помістили десятки тисяч гомосексуалістів до концтаборів і вбили багатьох із них. Переслідувань зазнали функціонери націонал-соціалізму і прихильники нацистів серед чиновників і дипломатів", – йдеться в статті.

Гомосексуалістів у нацистській Німеччині садили до концтаборів і навіть убивали oleatre.info

Виходячи з цього, зазначає видання, думка про те, що гомосексуалізм був сильно поширений серед нацистів, найімовірніше, не відповідає дійсності.

"Очевидно одне: зі своєю стратегією, яка представляла "ніч довгих ножів" як спрямовану проти гомосексуалізму "чистку" в лавах СА, Гітлер сам став одним із авторів кліше про нацистів-геїв", – підсумували у Focus.

Як повідомляв OBOZREVATEL, німецький диктатор Адольф Гітлер мав бісексуальні нахили і був садомазохістом. Про це йдеться в секретній доповіді за 1942 рік розвідслужби, яка була попередницею ЦРУ – УСС (Управління стратегічних служб).

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