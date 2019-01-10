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''З паспортом ''ДНР''?'' У мережі спалахнув скандал через затриманого в Сирії українця

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Курдські повстанці у Сирії оголосили про затримання за підозрою у співпраці з Ісламською державою вісьмох чоловіків, серед який нібито є українець.

Така інформація була оприлюднена на сайті курдських загонів народної самооборони (YPG). Також були опубліковані фото захоплених.

Так, курди показали список:

Adil Rahimov, (Abu Amina Uzbeki), 58, Uzbekistan

Farhad Qaderov (Abu Bilal Uzbeki), 28, Uzbekistan

Mohammad Dawlat (Abu Moshab Tajiki), 22, Tajikistan

Askar Zarmanbetov (Abu Dawoud Nougha), 27, Ukraine

Sattibek Oshibaev (Abu Rouqaya), 30, Kazakhistan

Bimuraev Begjan (Abu Sara), 30, Russia

Soulay Noah Su (Abu Souleiman al-Amriki), 16, USA

Lucas Glaß (Abu Ibrahim al-Almani), 31, Germany.

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Затримані у Сирії

Затримані у Сирії

Чоловіків затримали 6-7 січня, вони нібито планували напади на цивільних осіб у Сирії.

Водночас у мережі спалахнув справжній скандал. Користувачі припустили, що схоплений "українець" може взагалі бути громадянином РФ, який намагається уникнути депортації в Росію.

"Затриманий у Сирії" українець-іділовець" — Аскар Зарманбетов і зовнішністю, і ПІБ повністю відповідає істинному "б*ндерівцю", — іронізує у своєму Twitter блогер "Фашик Донецький".

І тут же додає: "Не здивуюся, якщо у так званого українця паспорт "ДНР" чи "ЛНР".

Як повідомляв OBOZREVATEL, одного із ватажків угруповання ІДІЛ Абу аль Умарайна, причетного до гучного вбивства американця Пітера Кессіга, знищили на півдні Сирії.

Читайте всі новини по темі "Конфлікт в Сирії" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Конфлікт в Сирії
Місце
Сирія
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Крым Андрей
Крым Андрей
А что, б\Украина мало кому свои паспорта раздаёт?
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Чечеткин Иван
Чечеткин Иван
"Abu Dawoud Nougha". Нохчи - чеченцы. А так как Украина любит давать паспорта "борцам за независимость Ичкерии", неудивительно что он "щирий украинец".
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Кандаков Андрей
Кандаков Андрей
Он Алекс, а ещё аж два представителя "западного мира" граждане США и Германии. Не заметил? И о них почему-то ни слова.
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Он Алекс
Он Алекс
Чечеткин Иван, ещё в компашке Bimuraev Begjan (Abu Sara), 30, Russia. Почитатель русского мира
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