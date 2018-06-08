"З "Новачком?" Кремль придумав новинку для росіян

У Росії з'явилося у продажу морозиво "Вибір Кремля", що випустило підприємство управління справами президента РФ.

Прес-секретар управсправами Олена Крилова розповіла РІА "Новости", що даний продукт можна купити в нелегітимній Державній думі та ще в кількох місцях.

"Морозиво можна придбати в російських регіонах, комбінаті харчуванн я "Кремлівський", в точках продажів у Раді Федерації, Державній думі", - сказала Крилова.

Всього налічується кілька видів морозива: пломбір з вишневим варенням, крем-брюле, класичний пломбір, шоколадний та ескімо.

Чергова витівка з продуктом, пов'язаним з державною символікою або президентом РФ викликала подив у росіян.

"Їм зайнятися немає чим більше? В країні все зашибісь, ніяких проблем - залишилося тільки на спокій і бджіл розводити/морозиво робити", - обурилися жителі країни.

"Випустіть ласка туалетний папір з фотографіями обличч уряду. Назвіть її "Вибір народу". Буде шаленою популярністю користуватися", - згадали про український досвід росіяни.

"Як же так, а з "Новачком" хіба немає", - заявили в мережі з натяком на російську горілку, випущену після отруєння екс-полковника ГРУ Сергія Скрипаля.

Як повідомляв OBOZREVATEL, взимку 2018 року стало відомо, що в Росії продають дорогі цукерки із зображенням Путіна на етикетці.