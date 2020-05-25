З міркувань безпеки: ВООЗ призупинила випробування "ліків Трампа" проти COVID-19

Всесвітня організація охорони здоров'я тимчасово припинила випробування гідроксихлорохіну проти COVID-19 із метою безпеки.

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Про це в понеділок, 25 травня, заявив гендиректор ВООЗ Тедрос Адханом Гебрейесус, передає CNBC. За його словами, необхідно проаналізувати його ефект і тільки тоді використовувати – якщо препарат буде безпечним і ефективним.

"Виконавча група з проведення клінічних випробувань взяла тимчасову паузу з тестування гідроксихлорохіну", – заявив він на пресконференції.

Він зазначив, що ці препарати безпечні для лікування малярії та аутоімунних захворювань, але щодо COVID-19 упевненості немає. За словами гендиректора ВООЗ, потрібно провести оцінку потенційних переваг і шкоди препарату. А дотепер випробування проводитися не будуть.

ВООЗ призупинила випробування гідроксихлорохіну проти COVID-19

Раніше президент США Дональд Трамп повідомляв, що вживає гідроксихлорохін для профілактики коронавірусної інфекції. Трамп заявляв, що лікар при Білому домі, з яким він проконсультувався, не був проти прийому цього препарату.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у США вчергове поставили під сумнів ефективність розрекламованих президентом Дональдом Трампом таблеток із діючою речовиною гідроксихлорохін для лікування COVID-19. Зокрема, дослідники заявили, що препарат підвищує ризик смерті для хворих.