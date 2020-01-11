З мачете і тисячами доларів: біля особняка Трампа затримали озброєного іранця

У Флориді біля резиденції президента США Дональда Трампа затримали озброєного іранця.

Як повідомляє Washington Examiner із посиланням на офіцера поліцейського управління Палм-Біч Майкла Огродника, чоловіка затримали за чотири кілометри від особняка Трампа. При собі у нього було мачете, кирка і 22 тисячі доларів в кишені.

Місцева преса пов'язує це з нагородою у 80 мільйонів доларів, оголошену Іраном за голову Трампа.

Біля особняка Трампа затримали озброєного іранця zuma.press

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У даний час поліція проводить розслідування для встановлення намірів затриманого.

На момент інциденту президент США перебував у Білому домі у Вашингтоні.

Як писав OBOZREVATEL:

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