Головна Новини
11 січня • оновлено в 12:27
МоваЯзык
Політика Економіка

/ Світ

З мачете і тисячами доларів: біля особняка Трампа затримали озброєного іранця

1.3т
Читати матеріал російською

У Флориді біля резиденції президента США Дональда Трампа затримали озброєного іранця.

Як повідомляє Washington Examiner із посиланням на офіцера поліцейського управління Палм-Біч Майкла Огродника, чоловіка затримали за чотири кілометри від особняка Трампа. При собі у нього було мачете, кирка і 22 тисячі доларів в кишені.

Місцева преса пов'язує це з нагородою у 80 мільйонів доларів, оголошену Іраном за голову Трампа.

Біля особняка Трампа затримали озброєного іранця

Біля особняка Трампа затримали озброєного іранця

zuma.press

Новини
Палата представників США заборонила Трампу бомбити Іран

У даний час поліція проводить розслідування для встановлення намірів затриманого.

На момент інциденту президент США перебував у Білому домі у Вашингтоні.

Як писав OBOZREVATEL:

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram

Читайте всі новини по темі "Конфлікт США та Ірана" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Гліб Іванов
Тема
Конфлікт США та Ірана
Особа
Дональд Трамп
Місце
США
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
5
5
Смішно
3
Цікаво
1
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Одиозный Сергей
Одиозный Сергей
Это иранский шахтер. Свое оружие - мачете и кирку , он нашел в угольной шахте, неподалеку от особняка Трампа.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0

Новини світу

Топпублікації

Топблоги