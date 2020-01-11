З мачете і тисячами доларів: біля особняка Трампа затримали озброєного іранця

У Флориді біля резиденції президента США Дональда Трампа затримали озброєного іранця.
Як повідомляє Washington Examiner із посиланням на офіцера поліцейського управління Палм-Біч Майкла Огродника, чоловіка затримали за чотири кілометри від особняка Трампа. При собі у нього було мачете, кирка і 22 тисячі доларів в кишені.
Місцева преса пов'язує це з нагородою у 80 мільйонів доларів, оголошену Іраном за голову Трампа.
Біля особняка Трампа затримали озброєного іранця
zuma.press
У даний час поліція проводить розслідування для встановлення намірів затриманого.
На момент інциденту президент США перебував у Білому домі у Вашингтоні.
Як писав OBOZREVATEL:
Ситуація на Близькому Сході серйозно загострилася після вбивства 3 січня іранського генерала Касема Сулеймані, який був убитий в ніч на 3 січня в результаті повітряного удару США по міжнародному аеропорту Багдада (Ірак).
Наказ був відданий главою США Дональдом Трампом. За його словами, Сулеймані "причетний до загибелі мільйонів людей" і його "повинні були прибрати ще багато років тому".
Постпред Ірану в ООН Маджид Тахтім-Раванчі порівняв вбивство військами США генерала з оголошенням війни.
Після вбивства американськими військами іранського генерала Касема Сулеймані в аеропорту Багдада в Ірані заявили, що визначили 35 цілей для ударів у відповідь по США.
5 січня парламент Іраку проголосував за виведення військ США з країни після вбивства іранського генерала.
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