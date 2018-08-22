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ПолітикаЕкономіка

З літаком з туристами з Росії сталася надзвичайна подія в небі: опубліковано відео

3.5тЧитати новину російською

У літака Ту-204, що переправляв російських туристів з Уфи в Сочі, під час польоту загорівся лівий двигун (щоб подивитися відео, проскрольте до кінця новини).

Лайнер був змушений повернутися в аеропорт через пожежу. Про це повідомляє "Інтерфакс" з посиланням на джерело в екстрених службах. На борту літака перебувало понад 200 пасажирів.

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Інформація про потерпілих не надходила. В аеропорту лайнер зустріли загони пожежників і машини швидкої допомоги.

Пасажири зняли подію на відео і поділилися ним в соцмережах.

Як повідомлявOBOZREVATEL, раніше улюблений актор Путіна Олексій Панін влаштував п'яний дебош в літаку.

Місце
Росія
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