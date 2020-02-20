В Україну з китайського міста Ухань через коронавірус у четвер, 20 лютого, евакуювали громадян, які проживали в різних регіонах нашої країни.

Про це повідомив прессекретар Міністерства внутрішніх справ України Артем Шевченко під час брифінгу, передає УП. Він перерахував 16 областей.

"З яких регіонів... У нас є Маріуполь, до речі, звідти наймолодший евакуйований – 2012 року народження. Кривий Ріг, Полтавська, Харківська, Київська, Миколаївська, Кіровоградська, місто Київ, Львівська, Волинська, Дніпропетровська, Вінницька, Хмельницька, Донецька , Житомирська, Запорізька, Закарпатська та Одеська області", – розповів представник МВС.

З Китаю в Україну привезли жителів 16 областей РБК

Як повідомляв OBOZREVATEL 20 лютого літак доправив евакуйованих людей з охопленого коронавірусом китайського міста Ухань до України.

Під охороною поліції людей привезли в Нові Санжари Полтавської області, де вони повинні пройти карантин у медичному центрі Нацгвардії.

Місцеві жителі влаштували зіткнення з Нацгвардією і заблокували будівлю, щоб туди ніхто не потрапив.

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