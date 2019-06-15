З касками на головах: у Нотр-Дам пройшла перша після пожежі меса. Фото і відео

У соборі Паризької Богоматері 15 червня пройшла перша після масштабної пожежі меса. Її провели в невеликій капличці, яку не пошкодив вогонь.

На богослужінні були присутні близько 30 осіб, всі вони в цілях безпеки наділи на голову каски, передає канал KTO (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Служба була приурочена до святкування освячення вівтаря собору, її учасниками стали архієпископ Парижа Мішель Опет, настоятель Нотр-Дама Патрік Шове та кілька священиків.

Перша меса після пожежі в Нотр-Дам Скріншот

Всі учасники були в касках Скріншот

За попередньою оцінкою, повне відновлення собору Паризької Богоматері може зайняти близько 10 років, проте він буде частково відкритий для богослужінь і відвідувачів.

Захисні тенти Скріншот

Богослужіння в Нотр-Дам Скріншот

Як писав OBOZREVATEL, пожежа знищила дах собору, його шпиль і годинник. Впоратися з вогнем рятувальники змогли лише через 12 годин після початку загоряння. На щастя, унікальні вітражі вціліли, хоч і вимагають реставрації.

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