З гіперзвуковою ракетою США трапилася НП під час випробувань

У США під час випробувань нова гіперзвукова ракета мало не полетіла у вільний політ.

Інцидент стався з реактивної ракетою, розробленою в рамках спільної програми Управління перспективних дослідницьких проектів Міноборони США (DARPA) і ВПС, передає Aviation Week.

Ракета нібито випадково відокремилася від літака-носія В-52 під час льотного випробування. Вважають, що аварія сталася на полігоні на суші, а не над Тихим океаном.

Гіперзвукова ракета rg.ru

"Причина події, яка, як вважають, була пов'язана з літаком з 419-ї льотно-випробувальної ескадрильї з бази "Едвардс" у Каліфорнії, зараз розслідується", – повідомляє видання.

Відзначається, що програма HAWC вже відстає від плану на кілька місяців.

Раніше OBOZREVATEL писав, що США мають у своєму розпорядженні супутникові фото, на яких показаний запуск ракети з "Бука" по Boeing 777 рейсу MH17, збитого над Донецьком в 2014 році.

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