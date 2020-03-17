Повернулися 1,5 тис. українців: з Єгипту почалася масова евакуація

У вівторок, 17 березня, з Єгипту евакуювали 1,5 тисячі українців, які опинилися заручниками в карантині.

Про це в Twitter повідомляє Міністерство закордонних справ України.

"1,5 тисячі громадян громадян України повернулися з Шарм-ель-Шейха. В Бориспіль прибуло вже 6 рейсів, повернули 1146 українських громадян. Також 2 літаки прибули до Львова, один-в Харьков", – йдеться в повідомленні.

Глава МЗС Дмитро Кулеба в Facebook додав, що авіакомпанія SkyUp Airlines почала вивозити наших людей з Шарма.

"Вранці вже 5 літаків на Бориспіль, 1 – на Львів. Консул допомагає. Спільно з міністром інфраструктури Владиславом Кріклієм працюємо з туроператорами і авіакомпаніями, щоб допомогти нашим громадянам", – повідомив він.

Українці в Єгипті Facebook Дмитро Кулеба

Також заступник міністра закордонних справ України Єгор Божок повідомив в Twitter, що Україну повернулися понад 200 українців з Єгипту і більше 100 громадян – з Грузії.

"Продовжуємо повертати в Україну співвітчизників, яких COVID-19 застав за кордоном. Сьогодні (17 березня) вночі з Єгипту прибуло понад 200, а вранці з Грузії – понад 100 українців", – написав він.

При цьому Кулеба відзначив, що зараз на Шрі-Ланці застрягли 105 українців. А для евакуації з Польщі виділені додаткові автобуси автобусів для пунктів пропуску на кордоні.

"Завдяки домовленостям наших прикордонників з польськими наші автобуси заїжджають до Польщі, збирають наших людей і перевозять їх на територію України. Консули допомагають, в окремих випадках працюють прямо на кордоні", – зазначив міністр.

⚡ 1,5 Тисячі громадян громадян України повернув з Шарм-ель-Шейха. До Борисполя прібуло Вже 6 рейсів, Які повернули 1146 українських громадян. Такоже 2 літаки прібулі до Львова, один-до Харкова.

Вітаємо на рідній землі!

Повертаємо своих Завдяк зусилля посольств и консульств. pic.twitter.com/URQr9ZcboF - ⚡Коронавірус в мире - оперативно від 🇺🇦МЗС (@UA_MFA_Info) March 17, 2020

Продовжуємо повертаті в # Україну співвітчізніків, якіх #COVID -19 застав за кордоном. Сьогодні Вночі з Єгіпту прібуло более 200, а зранку з Грузії - более 100 українців. Дякуємо @minfrastucture та @DPSU_ua за взаємодію, а авіаперевізнікам за співпрацю. - Yehor Bozhok (@YehorBozhok) March 17, 2020

Як повідомляв OBOZREVATEL, Єгипет через загрозу поширення коронавируса COVID- 19 припиняє авіасполучення у всіх аеропортах країни з 19 по 31 березня.

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