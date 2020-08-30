З днищем, Сашо: білоруси принесли імениннику Лукашенку труну, вінки і гарбузи. Фоторепортаж
Під час акцій протесту в Білорусі їх учасники привітали Олександра Лукашенка, який знаходився на посту президента 5 термінів поспіль, з днем народження. Йому виповнилося 66 років.
Учасники акцій 30 вересня несли не тільки біло-червоно-білі прапори і гасла, а й подарунки для диктатора. Серед них було багато гарбузів, які залишили біля президентської резиденції дівчата.
Крім того учасники протесту принесли на хід велику домовину на якій було написано: "Тут спочиває диктатура".
До посольства Білорусі в Парижі принесли макет автозаку, за загратованими вікнами якого видно обличчя Лукашенка і білоруських чиновників, а за кермом – Світлана Тихановська.
Білоруси Москви принести до посольства вінок з написом на стрічках: "Дорогому Сашкові від наркоманів і повій". Так Лукашенко називав учасників протестних акцій. Траурні вінки залишили учасники акції і під резиденцією Лукашенка в Мінську.
Протестуючі також несли макет великого таргана. Саме з цією комахою часто порівнюють Лукашенка.
Крім того, учасники акції вигукували різні кричалки. Найбільш популярними були: "З днем народження, щур!" і "Щоб ти здох!"
У Могильові люди скандували: "Саша, випий чаю – Путін пригощає".
Як повідомляв OBOZREVATEL, в неділю, 30 серпня, в Білорусі влаштували нові масові акції в день народження Олександра Лукашенка, який знаходився на посту президента 5 термінів поспіль. Йому виповнилося 66 років.