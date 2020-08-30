З днищем, Сашо: білоруси принесли імениннику Лукашенку труну, вінки і гарбузи. Фоторепортаж

Білоруси подарували на день народження Лукашенку труну, вінки і гарбузи. Радіо Свобода – Білорусь

Під час акцій протесту в Білорусі їх учасники привітали Олександра Лукашенка, який знаходився на посту президента 5 термінів поспіль, з днем народження. Йому виповнилося 66 років.

Учасники акцій 30 вересня несли не тільки біло-червоно-білі прапори і гасла, а й подарунки для диктатора. Серед них було багато гарбузів, які залишили біля президентської резиденції дівчата.

Крім того учасники протесту принесли на хід велику домовину на якій було написано: "Тут спочиває диктатура".

Протестуючі принесли на хід велику домовину Радіо Свобода – Білорусь

До посольства Білорусі в Парижі принесли макет автозаку, за загратованими вікнами якого видно обличчя Лукашенка і білоруських чиновників, а за кермом – Світлана Тихановська.

До посольства Білорусі в Парижі принесли макет автозаку. Telegram-канал NEXTA

Білоруси Москви принести до посольства вінок з написом на стрічках: "Дорогому Сашкові від наркоманів і повій". Так Лукашенко називав учасників протестних акцій. Траурні вінки залишили учасники акції і під резиденцією Лукашенка в Мінську.

Білоруси Москви принести до посольства вінок з написом на стрічках: "Дорогому Сашкові від наркоманів і повій". TUT.by

Протестуючі також несли макет великого таргана. Саме з цією комахою часто порівнюють Лукашенка.

Протестуючі несли макет великого таргана. TUT.by

На акції було багато різних гарбузів для Лукашенка TUT.by

Лукашенко привітали "з днищем" TUT.by

Крім того, учасники акції вигукували різні кричалки. Найбільш популярними були: "З днем народження, щур!" і "Щоб ти здох!"

У Могильові люди скандували: "Саша, випий чаю – Путін пригощає".

Як повідомляв OBOZREVATEL, в неділю, 30 серпня, в Білорусі влаштували нові масові акції в день народження Олександра Лукашенка, який знаходився на посту президента 5 термінів поспіль. Йому виповнилося 66 років.

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