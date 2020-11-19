З COVIID-19 госпіталізовані Афінський і Албанський архієпископи, Сербський патріарх – у важкому стані

З коронавірусів госпіталізовані предстоятелі православних церков Сербії, Греції та Албанії.

Сербський патріарх Іриней заразився ще на початку листопада, зараз він перебуває в лікарні у важкому стані, повідомляється на сайті Сербської православної церкви.

Зазначається, що стан здоров'я глави церкви погіршився 19 листопада. Лікарі зауважили, що воно складне, але стабільний.

Сербський патріарх Іриней.

Заступник голови управління зовнішніх церковних зв'язків ПЦУ Євстратій на своїй сторінці в Facebook уточнив, що 90-річний Сербський патріарх заразився після богослужінь, пов'язаних з похованням померлого від коронавируса митрополита Чорногорського Амфілохія.

Також він додав, що з діагнозом COVID-19 госпіталізовані Афінський архієпископ Ієронім, предстоятель Елладської православної церкви, і архієпископ Албанський Анастасій, глава Албанської православної церкви.

Архієпископ Албанська Анастасій.

Вони обидва перебувають в одній лікарні. У Ієроніма легкі симптоми, даних про стан Анастасія немає.

Афінський архієпископ Ієронім.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше на коронавірус перехворів 91-річний почесний патріарх Православної церкви України Філарет. Він розповів, як провів два тижні в реанімації.