З ''чорного списку'': з'ясувався показовий факт про Boeing 737

Авіакомпанія Lion Air, якій належав Boeing 737, який упав у Індонезії, була занесена до "чорного списку" (European Union's blacklist) у 2007 році.

Потім, у 2016 році її все ж виключили з нього, йдеться у повідомленні у Telegram-каналі Hue. Відзначається, що "навряд чи це - хороший знак".

Також уточнюється, що літак, який розбився, компанія придбала у серпні цього року, він налітав лише 800 годин.

Причини аварії з'ясовуються. Місцеві ЗМІ повідомляють, що погода була ясною.

Як повідомляв OBOZREVATEL, індонезійський пасажирський лайнер Boeing 737, що належить перевізнику Lion Air, впав у море в районі західного узбережжя острова Ява. На борту знаходилися 189 осіб.