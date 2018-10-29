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З ''чорного списку'': з'ясувався показовий факт про Boeing 737

1.6тЧитати матеріал російською

Авіакомпанія Lion Air, якій належав Boeing 737, який упав у Індонезії, була занесена до "чорного списку" (European Union's blacklist) у 2007 році.

Потім, у 2016 році її все ж виключили з нього, йдеться у повідомленні у Telegram-каналі Hue. Відзначається, що "навряд чи це - хороший знак".

Також уточнюється, що літак, який розбився, компанія придбала у серпні цього року, він налітав лише 800 годин.

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Причини аварії з'ясовуються. Місцеві ЗМІ повідомляють, що погода була ясною.

З ''чорного списку'': з'ясувався показовий факт про Boeing 737

Як повідомляв OBOZREVATEL, індонезійський пасажирський лайнер Boeing 737, що належить перевізнику Lion Air, впав у море в районі західного узбережжя острова Ява. На борту знаходилися 189 осіб.

Місце
Індонезія
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