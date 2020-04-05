Китай поступово відновлюється після пандемії COVID-19 – люди виходять на роботу, гуляють, але все ще дотримуються запобіжних заходів.

Ютубер Кріс Кондон показав, чим зараз живе Китай і розповів, як їм вдалося перемогти коронавірус. За його словами, багато хто зараз не вірить, що Китаю вдалося побороти вірус і рішення повертати країну до нормального життя передчасне. Однак, хлопець з цим категорично не згоден.

Ютубер показав, як Китай оживає після пандемії COVID-19. Скріншот з відео

"Якщо ви думаєте, що вони брешуть про одужання, ви можете переконатися самі, що вони одужують. Вони повністю зупинили вірус. Очевидно, що люди все ще вживають заходів безпеки, але це розумно. І ви можете сказати, мовляв, вони просто брешуть і ховають хворих. Але яка логіка в тому, щоб відкритися, якщо вірус все ще поширюється? Вплив? Ні. Вони не збираються ризикувати життями мільйонів людей", – висловився Кріс.

Також він розповів, що зараз Китай закрив усі кордони на в'їзд, що мінімізує ризик ввезення зараження. Ще одним заходом, якого до сих пір дотримуються китайці, є носіння масок.

Ютубер показав, як Китай оживає після пандемії COVID-19. Скріншот з відео

"Якщо ви помітили, все до сих пір носять маски. Що дійсно добре. Я не бачив жодної людини, у якого не було маски", – поділився ютубер.

У ресторанах вже можна замовити їжу, але сісти всередині майже ніде не вийде. В основному, потрібно або сідати на вулиці, або забирати їжу із собою. При цьому, за столиком на вулиці не може сидіти більше трьох осіб.

Кріс згоден з тим, що дійсно складно повірити в те, що Китай переміг вірус. Однак, їм це вдалося завдяки суворим заходам – замість м'якої форми соціального дистанціювання вони застосували тотальний локдаун, що і змогло зупинити пандемію.

Як повідомляв OBOZREVATEL, уряд Великобританії побоюється, що пандемія коронавірусу могла бути викликана витоком з китайської лабораторії.

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