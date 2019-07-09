В рамках реализации развития и реализации кремлевской идеи "управляемого хаоса" российские спецслужбы на сегодня сосредоточились на создании новых позиций для организации давления на Европу и, в качестве одного из приоритетов, была выбрана Ливия.

Тематика, в принципе не нова - Москва уже довольно давно "работает" на данном направлении, а из наиболее ярких примеров, которые стали известны для широкой общественности, стали связь РФ с полевыми ливийскими командирами, которые создали трафик ливийских и африканских беженцев в Европу и "регулировали" его поток в зависимости от потребностей Кремля.

Не обошлось, конечно, без "накладок" как это обычно в последнее время происходит с российскими спецслужбами – зачем именно "Газпрому" надо было оплачивать автобусы для перемещения мигрантов по Европе вопрос риторический.

Однако в Кремле посчитали, что связи с бандформированиями это хорошо, а иметь влияние на всю Ливию – намного лучше. Причем, судя по тому, что Москва руководствуется принципом не складывать яйца в одну корзину, а поддерживает сразу несколько рвущихся к власти ливийских группировок, что требует большое количество ресурсов, то реализация данной задачи является одной из приоритетных.

Кремлевские сценарии реализации данной стратегии выглядят приблизительно таким образом:

Вооруженный захват власти

В реализации данного сценария ставка сделана на командира "Ливийской национальной армии" Халифа Хафтара, контролирующего восток страны со "столицей" в Тобруке, с которым Кремль "плотно работает" еще с лета 2016 года. Причем, данный факт особенно не скрывается т.к. он или его эмиссары достаточно регулярно бывают в Москве, а его армия использует российское оружие. В апреле 2019 года Х.Хафтар начал атаку на Триполи с целью захвата власти в стране, но войска законного правительства Ливии не только остановили наступление, а и смогли отбить у Х.Хафтара город Гарьян, лежащий в 75 километрах к югу от Триполи. В настоящее время данный сценарий является резервным, а его реализация не отменена, но "заморожена".

Захват власти в результате выборов

Это основной сценарий Кремля. Ставка сделана на Саиф аль-Ислама - сына бывшего вождя Джамахирии Муаммара Каддафи, который намерен принять участие в будущей ливийской президентской кампании. На сегодняшний день он фактически безальтернативный кандидат, так как возможные конкуренты имеют малые рейтинги или самоустранились от выборного процесса.

Например, возможный кандидат Ареф Али Найед (исламский богослов, родившийся в 1962 году в Триполи) будет представлять исламистские силы, что не принесет ему много голосов. Х.Хафтар с подачи Кремля уже заявил, что не возражает против возвращения сына Муаммара Каддафи в ливийскую политику, напротив высказался: "добро пожаловать" т.е. потенциально может стать только "техническим кандидатом". Фаиз Сарадж (глава признанного ООН и мировым сообществом правительства национального согласия) пока вообще не определился со своим участие в выборах.

Саиф аль-Ислам имеет не только реальные шансы стать новым главой Ливии, а и полную поддержку в этом вопросе со стороны Москвы. Во-первых: "Сын бывшего ливийского лидера Муаммара Каддафи Саиф аль-Ислам должен стать частью политического процесса в Ливии. Никого нельзя лишать права участия в выборах президента страны", - заявил замглавы МИД РФ Михаил Богданов агентству РИА Новости, комментируя сообщения СМИ о том, что Каддафи-младший попросил президента России Владимира Путина о политической поддержке в связи с выборами главы государства. Для знающих людей – это заявление российского чиновника означает фактическую поддержку, поскольку М.Богданов является руководителем кремлевского направления на Ближнем Востоке и в Северной Африке с полномочиями, гораздо выше, чем у обычного заместителя главы МИД РФ.

Во-вторых: спецслужбы РФ опять "накосячили" - в Ливии были задержаны двое россиян, которые занимались организацией встречи с Саифом аль-Исламом. Во время обысков у них обнаружили ноутбуки и карты памяти, которые указали на то, что они работали на компанию специализирующуюся "на влияние на выборы, которые должны состояться в нескольких африканских государствах", в том числе в Ливии.

В общем, Кремль стремится создать в Ливии подконтрольное правительство и, главное, продолжать регулировать на государственном уровне канал мигрантов в Европу. Потоки которого будут контролироваться российскими спецслужбами и наполняться в зависимости от потребностей гибридного сценария давления на Европу.

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Кроме того, иметь подконтрольное государство в Северной Африке на берегу Средиземного моря очень важно с точки зрения возможности строительства базы ВМФ РФ, что, видимо, является только вопросом времени.

Побочные, но не менее важные задачи строительства Джамахарии 2.0 кроются в удовлетворении наполеоновских амбиций кремлевского диктатора взять реванш за поражение, организации продаж оружия новой армии этой страны и, конечно же, в контроле над ливийской нефтью. Продуктом с уникальными свойствами, очень "легким", что делает ее самым удобным сырьем для производства дизельного топлива формата Евро-6, причем ее замена возможна, но проблематична.

В таком геополитическом раскладе на месте Европы стоило бы напрячься и что-то сделать. Но… Тогда следует напрягаться и в вопросах строительства "Северного потока-2", а также возврата РФ в ПАСЕ. Но это грозит потерей газовых бонусов и "живых" 66 млн. евро, которые, как мы уже убедились, дороже не только мифических европейских ценностей, но и вопросов собственной, европейской безопасности.

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