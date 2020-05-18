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18 травня • оновлено в 15:55
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"Явний" симптом коронавірусу офіційно назвали у Британії

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У Великобританії втрату нюху і смаку (аносмію) офіційно внесли до списку симптомів COVID-19.

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Як повідомляє Daily Mail з посиланням на Міністерство охорони здоров'я країни, відтепер всі, хто виявить у себе такі симптоми, як новий тривалий кашель, температуру або аносмію, мають самоізолюватись.

У Британії аносмію внесли до списку симптомів COVID-19

У Британії аносмію внесли до списку симптомів COVID-19

У разі втрати нюху або смаку будь-ким із її членів вся сім'я має самоізолюватись на 14 днів.

Той, у кого виявлені симптоми, має залишатися вдома щонайменше протягом 7 днів або довше, якщо у нього є ще якісь симптоми.

У МОЗ сподіваються, що додавання аносмії в список симптомів допоможе медикам виявити на 2% більше заражених коронавірусом.

Рішення було прийнято після того, як минулого тижня британський уряд було попереджено, що кожен четвертий пацієнт не знає, що у нього є COVID-19, тому що у нього немає кашлю або лихоманки, але він страждає від аносмії або інших менш відомих ознак.

Аносмія – втрата або зміна почуття нюху. Вона може також вплинути на відчуття смаку, оскільки нюх і смак тісно пов'язані.

Як повідомляв OBOZREVATEL, втрата нюху у пацієнтів з коронавірусом пояснюється тим, що інфекція проникає в організм за допомогою білків, які беруть участь в розпізнаванні запахів.

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Тема
Коронавірус
Місце
Великобританія
Тег
вірус
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