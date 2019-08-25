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"Ясно дала зрозуміти!" Меркель назвала умову повернення Росії в G8

6.2т Читати матеріал російською

Канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила, що для повернення Росії до G8 потрібен прогрес у мінському процесі щодо Донбасу.

Про це вона сказала на прес-конференції на полях саміту країн "Великої сімки", додавши, що на зустрічі сторони обговорювали тему Росії і України, передає РИА ФАН.

"Я від імені Німеччини ясно дала зрозуміти, що ми потребуємо прогресу у реалізації мінського процесу, щоб знову почати розмову про притягнення Росії до формату G7. Ця думка була підтримана іншими", – підкреслила канцлер.

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Володимир Путін і Ангела Меркель

Як повідомляв OBOZREVATEL :

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Тема
саміт G7
Особа
Ангела Меркель
Місце
Німеччина
Теги
Новини Росії політика
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Pyankovsky Alexey
Pyankovsky Alexey
Это пишут для тупого рогуля. Где в минских договорённостях прописано что то про Россию??
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Шапиро Женька
Шапиро Женька
Pyankovsky Alexey:"ну да, нам тоже американцы пытались принести "демократию", но Вы были умными: мясо скушали, а от демократии напрочь отказались. Да и то, зачем в России эти глупости: честные выборы, свобода слова, западные уровень и продолжительность жизни. Это всё для "либерастов", которые за деньги Сороса и печеньки Нуланд хотят эти извращения привить в России.
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Шапиро Женька
Шапиро Женька
Pyankovsky Alexey:"с утра проснулся, кофе сварил, почитал обоз, улыбнулся". Хорошо Вы живёте в России в 11 вечера у Вас утро? Или Вы на ДВ просыпаетесь, когда китайские руководители поднимают?
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филипп филипыч
филипп филипыч
а в минских про крым НИ СЛОВА) упоротые привыкайте по тихоньку)
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Шапиро Женька
Шапиро Женька
филипп филипыч:"в минских про крым НИ СЛОВА". Даже если теперь Крым в России, даже если людей там травят, как в Армянске, это не основание писать это слово с маленькой буквы!
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Петрова Ольга
Петрова Ольга
филипп филипыч, размечтался шарыков , это русиш швондер тебе в докоме --кремле сказал
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Oleg Oleg
Oleg Oleg
Россия тоже ждет когда Франция и Германия в лице Меркельвыполнят хоть один пункт минских решений. И тогда можно встретиться в Москве, где Украина капитулирует и разделится на западную и восточную часть
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Шапиро Женька
Шапиро Женька
Oleg Oleg:"Россия тоже ждет когда Франция и Германия в лице Меркель". Франция в лице Меркель - это не слабо! :)
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Петрова Ольга
Петрова Ольга
Oleg Oleg, ты смотри за помойкой с 146 нациями и народностями в 29 республиках где только одна столица с более менее русским названием---ПЕТРОЗАВОДСК , остальные --магас, махачкала, сывтывкар, улан-удэ, черкесск, элиста, уфа,,.,,,,,,,,,,,останется мацковская только область , если китай захочет
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