"Ясно дала зрозуміти!" Меркель назвала умову повернення Росії в G8

Канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила, що для повернення Росії до G8 потрібен прогрес у мінському процесі щодо Донбасу.

Про це вона сказала на прес-конференції на полях саміту країн "Великої сімки", додавши, що на зустрічі сторони обговорювали тему Росії і України, передає РИА ФАН.

"Я від імені Німеччини ясно дала зрозуміти, що ми потребуємо прогресу у реалізації мінського процесу, щоб знову почати розмову про притягнення Росії до формату G7. Ця думка була підтримана іншими", – підкреслила канцлер.

Володимир Путін і Ангела Меркель

Як повідомляв OBOZREVATEL :

Раніше Трамп заявив, що виступає за повернення Росії до "Великої вісімки", звідки її виключили після анексії українського Криму.

Його ідею в телефонній розмові підтримав Макрон. Лідери домовилися покликати Путіна на наступний саміт в 2020 році.

Французький президент також сказав, що питання про повернення Росії в формат G8 і "реанімації" відносин між Росією і ЄС залежить від прогресу у врегулюванні "української кризи".

У МЗС Росії у відповідь на цю інформацію заявили, що "чекають конкретних пропозицій".

Пізніше глава Європейської ради Дональд Туск вирішив запросити Україну на наступний саміт Групи семи (G7).

Росія жорстко відреагувала на запрошення в G7 для України.

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