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Яскраво-блакитне сяйво: американці помітили в небі незвичайне явище

3.5тЧитати матеріал російською

У Нью-Йорку через вибух трансформаторного комплексу на електростанції Код Едісон небо залило яскраво-блакитним сяйвом.

Інцидент стався пізно увечері 27 грудня, передає NBC News з посиланням на місцеву поліцію. (Щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

"Сяйво, яке ви спостерігали з усього міста, як виявилося, виходило від вибуху трансформатора на об'єкті Кон Едісон в районі Квінс. Пожежа узята під контроль", — відзвітували копи.

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У результаті вибуху в районі пропало електропостачання і занурило в темряву аеропорт LaGuardia.

Яскраво-блакитне сяйво: американці помітили в небі незвичайне явище
Яскраво-блакитне сяйво: американці помітили в небі незвичайне явище
Яскраво-блакитне сяйво: американці помітили в небі незвичайне явище
Яскраво-блакитне сяйво: американці помітили в небі незвичайне явище
Яскраво-блакитне сяйво: американці помітили в небі незвичайне явище

Як повідомляв OBOZREVATEL, жителі Південної Каліфорнії (США) показали в мережі фотографії таємничих вогнів в небі. Це явище очевидці спостерігали відразу після скасування запуску ракети з бази ВПС Ванденберг в окрузі Санта-Барбара.

Місце
США
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Станкевичус Лілія
Станкевичус Лілія
Недавно була спільна заява росії і Китаю про застосування комплексів Сура, які маніпулюють іоносферою, ніби-то з метою зміни клімату. Розігрівали іоносферу електромагнітними імпульсами. Заява офіційна. Можна тільки уявляти собі, що творили насправді. Але картинка дуже схожа.
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