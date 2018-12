Яскраво-блакитне сяйво: американці помітили в небі незвичайне явище

У Нью-Йорку через вибух трансформаторного комплексу на електростанції Код Едісон небо залило яскраво-блакитним сяйвом.

Інцидент стався пізно увечері 27 грудня, передає NBC News з посиланням на місцеву поліцію. (Щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

"Сяйво, яке ви спостерігали з усього міста, як виявилося, виходило від вибуху трансформатора на об'єкті Кон Едісон в районі Квінс. Пожежа узята під контроль", — відзвітували копи.

У результаті вибуху в районі пропало електропостачання і занурило в темряву аеропорт LaGuardia.

