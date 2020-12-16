Японію за добу засипало метровим шаром снігу. Фото і відео

В Японії префектури Гумма і Ніїгата за добу засипало снігом товщиною більше 1,2 метра.

Про це повідомило видання NHK. Показник став рекордним з початку метеорологічних спостережень в цьому регіоні.

Очікується, що снігопад, який почався 15 грудня, продовжиться від північної до західної частини Японії. Опади триватимуть до 17 грудня.

Через стихію постраждало кілька людей. У префектурі Акіта повідомили про шість людей, які травмувалися під час прибирання снігу. У префектурі Ніїгата таких випадків сім.

Також про нещасні випадки повідомила і влади інших регіонів країни. Деякі з них пов'язані з необережним поводженням зі снігоприбиральної технікою.

У повідомленні зазначено, що багато автомобілів, які були припарковані біля будинків, опинилися прихованими під товстим шаром снігу.

Через негоду на деяких дорогах державного значення було зупинено рух. Довелося скасувати і багато авіарейсів.

Рятувальники також попередили про можливе сходження снігових лавин у гірських районах.

Снігопад ускладнив рух Twitter

Шар снігу сягав 1,2 метра Twitter

Рятувальники повідомили про декілька постраждалих NHK

На дорогах утворилися затори і пробки NHK

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