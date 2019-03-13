Японія збунтувалася проти Росії через військових

Уряд Японії направив російській владі протест у зв'язку з військовими навчаннями на Курильських островах, навколо яких триває територіальна суперечка.

Офіційний Токіо заявляє, що така поведінка російської сторони є неприйнятною, передає ТАСС.

"Навчання ведуть до зміцнення російських військ на північних територіях. Це не відповідає позиції нашої країни щодо цих островів і неприйнятно", — сказав представник МЗС Японії.

"Известия"

На островах Кунашир і Ітуруп у вівторок, 12 березня, почалися російські навчання, в яких беруть участь 500 військових і 70 одиниць техніки. Відзначається, що вони відпрацьовують протидію висадці умовного противника.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше офіційний Токіо висловив протест Москві у зв'язку з поїздкою на Курильські острови спецпредставника президента РФ з питань природоохоронної діяльності, екології та транспорту Сергія Іванова.

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