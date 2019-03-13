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Японія збунтувалася проти Росії через військових

2.2тЧитати матеріал російською

Уряд Японії направив російській владі протест у зв'язку з військовими навчаннями на Курильських островах, навколо яких триває територіальна суперечка.

Офіційний Токіо заявляє, що така поведінка російської сторони є неприйнятною, передає ТАСС.

"Навчання ведуть до зміцнення російських військ на північних територіях. Це не відповідає позиції нашої країни щодо цих островів і неприйнятно", — сказав представник МЗС Японії.

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Японія збунтувалася проти Росії через військових

"Известия"

На островах Кунашир і Ітуруп у вівторок, 12 березня, почалися російські навчання, в яких беруть участь 500 військових і 70 одиниць техніки. Відзначається, що вони відпрацьовують протидію висадці умовного противника.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше офіційний Токіо висловив протест Москві у зв'язку з поїздкою на Курильські острови спецпредставника президента РФ з питань природоохоронної діяльності, екології та транспорту Сергія Іванова.

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andrei andrei
andrei andrei
Курилы российские и РФ вольна осуществлять там любую деятельность. России тоже не по нраву заселенная пиндоскими вояками Окинава. И чо?
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4
Махал Махалыч
Махал Махалыч
andrei andrei, истинный кацапидар!
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Semenov Igor
Semenov Igor
Японии надо прекратить жить в иллюзиях.... просто когда иллюзии разбиваются, то отрезвление проходит болезненно. "Учения ведут к укреплению российских войск на северных территориях. Это не соответствует позиции нашей страны в отношении этих островов и неприемлемо" ---- А отношение Японии к этим островам - они Японские? Почитайте исторические документы, в конце-то концов.
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минин евген
минин евген
Semenov Igor, ты бы сам, немытый, прочитал. шо ж кацапы такие беспомощные, необразованнве и ебонутые?
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Махал Махалыч
Махал Махалыч
Semenov Igor, ты, придурок, если вообще не понимаешь что ты несёшь - зачем пасть свою открываешь?
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