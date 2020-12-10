Японія заявила про "третю хвилю" COVID-19 через новий рекорд

В Японії за останню добу 555 осіб потрапили до лікарні з коронавірусом. Це для країни стало рекордним показником із добового приросту госпіталізованих.

Військові медики приєдналися до допомоги перевантаженим клінікам, а експерти в сфері охорони здоров'я закликали людей не подорожувати напередодні новорічних свят, пише The Guardian. Водночас МОЗ здоров'я країни приготувалося закупити додаткові морозильні камери для зберігання вакцини проти COVID-19, щоб захистити населення.

Зазначається, що 9 грудня в Японії було зареєстровано 2811 нових випадків інфікування коронавірусом, а також 555 осіб із серйозними симптомами захворювання.

Рекордну щоденну кількість випадків інфікування було виявлено в шести з 47 префектур країни, враховуючи популярні туристичні напрямки на крайньому південному заході – міста Кіото та Кагосіма.

На сьогодні в Японії всього зафіксовано 165,8 тис. заражень COVID-19

Сили самооборони Японії (SDF) направили своїх медсестер в Асахікаві – місто з населенням 330 000 осіб на північному острові Хоккайдо. Оскільки там перевантажені місцеві служби охорони здоров'я борються зі спалахами в двох лікарнях і установі для людей із обмеженими можливостями. Префектура Осака, другий найбільш постраждалий регіон після Токіо, також запросила медичний персонал зі збройних сил.

Служби охорони здоров'я очікують, що кількість щоденних випадків захворювання може зрости до кінця року, коли багато японців повернуться в свої рідні міста, щоб провести Новий рік із родинами.

"Я хотів би, щоб люди, які планують поїздку, ще раз задумалися, чи потрібно їм зараз робити це", – сказав глава Японської медичної асоціації Тосіо Накагава.

Представники комісії з протидії вірусам взагалі закликали уряд тимчасово призупинити туризм усередині країни.

Дані щодо захворюваності на коронавірус у Японії Worldometers

Японія з населенням 126 мільйонів осіб стала однією з небагатьох країн, яка пережила "невеликий" спалах коронавірусу порівняно з іншими – 165 840 випадків і 2420 смертей із початку пандемії.

Однак японське Міністерство охорони здоров'я країни заявило, що країна закупить 10 500 морозильних камер для зберігання нових вакцин проти коронавірусу. А також розглядає можливість оптової закупівлі сухого льоду з цією ж метою, передає Reuters.

Відомо, що Японія має угоди на придбання до 290 мільйонів доз вакцини у компаній Pfizer, AstraZeneca і Moderna. Цього достатньо для 145 мільйонів осіб, якщо кожному зроблять по два щеплення в міру необхідності.

Підкреслимо, що вакцина від Pfizer повинна зберігатися за температури приблизно -75°C, а від Moderna – за -20°C, що створює проблеми з логістикою.

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