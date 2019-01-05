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Японія завила про вирішальний момент у відносинах з Росією

5.4тЧитати матеріал російською

Японський прем'єр-міністр Сіндзо Абе заявив про досягнення фінальної стадії в укладанні мирної угоди з Росією.

Під час свого візиту в префектуру Ямагуті він уточнив, що діалог з РФ і президентом Володимиром Путіним вже завершено, пише Kyodo.

"Тепер їх (переговори) чекає вирішальний момент, і президент Путін, і я особисто покладемо кінець проблеми укладення мирного договору", – заявив Абе.

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Сіндзо Абе і Володимир Путін

Сіндзо Абе і Володимир Путін

РІА Новини

Як відомо, суперечка між Японією і Росією з приводу Курильських островів триває вже понад 70 років. Японія, посилаючись на Трактат про торгівлю і кордони 1855 року, претендує на острови Кунашир, Шикотан, Ітуруп і Хабомаї.

Курильські острови

Курильські острови

Regnum

Росія ж вважає, що ці території закріплені за нею за підсумками закінчення Другої світової війни.

Як писав OBOZREVATEL:

Особа
Володимир Путін
Місце
Японія
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Воронов Евгений
Воронов Евгений
"положим проблеме заключения мирного договора конец", — заявил Абэ.\ Про острова - это влажные мечты либеральной общественности, которые готовы страну по кусочкам раздать. ФИГВАМ
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Семёнов Александр
Семёнов Александр
Нихера им никто не отдаст,возможно договорятся о совместном использовании ,и о дальнейшей передаче двух островов в случае восстановления суверенитета Японии. и выходе её из-под военного протектората США . А так как это дело не скорое , то и передачи островов в обозримом будущем ожидать не приходится.
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Khruslov Alexey
Khruslov Alexey
ПНХ ПТН, чево тебе выключить, осёл?
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ПНХ ПТН
ПНХ ПТН
Khruslov Alexey, фронталку выключи)))
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Я кацап пресмыкаюсь пред хохлом
Я кацап пресмыкаюсь пред хохлом
Педерашка капитулирует вместе с ЗалуПуТНым перед Японией! Процесс отъёма территорий от Педерашки стартовал. Как говорится, с почином! Японцы, дожимайте пидороссов, им ни мультяшный авангард, ни смеющийся искандер не помогут!
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Воронов Евгений
Воронов Евгений
Я кацап пресмыкаюсь пред хохлом, сопливчик не забыл одеть, а то порошенковская лапша такая вкусная ?! )))
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