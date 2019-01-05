Японія завила про вирішальний момент у відносинах з Росією

Японський прем'єр-міністр Сіндзо Абе заявив про досягнення фінальної стадії в укладанні мирної угоди з Росією.

Під час свого візиту в префектуру Ямагуті він уточнив, що діалог з РФ і президентом Володимиром Путіним вже завершено, пише Kyodo.

"Тепер їх (переговори) чекає вирішальний момент, і президент Путін, і я особисто покладемо кінець проблеми укладення мирного договору", – заявив Абе.

Сіндзо Абе і Володимир Путін РІА Новини

Як відомо, суперечка між Японією і Росією з приводу Курильських островів триває вже понад 70 років. Японія, посилаючись на Трактат про торгівлю і кордони 1855 року, претендує на острови Кунашир, Шикотан, Ітуруп і Хабомаї.

Курильські острови Regnum

Росія ж вважає, що ці території закріплені за нею за підсумками закінчення Другої світової війни.

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