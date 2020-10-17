Японія виступила проти повернення Росії до G7 через Крим та Донбас

Японія виступила проти повернення Росії до "Великої сімки" (G7) через окупацію Криму та Донбасу.

Як сказав в інтерв’ю "Укрінформу" посол Японії в Україні Такаші Кураі, позиція Японії дуже чітка й проста – надзвичайно важливо зберегти теперішні рамки G7.

Він наголосив, що Японія також підтримуватиме антиросійські санкції, запроваджені країнами G7 у відповідь на вторгнення РФ до України.

"Ми вважаємо важливою солідарність G7 щодо санкцій проти Росії. Я часто озвучую у різних випадках, що продовження цих санкцій пов’язане з виконанням Росією Мінських домовленостей та повагою нею суверенітету України", – зазначив дипломат.

За його словами, Японія дотримується тієї самої думки стосовно санкцій, пов’язаних із анексією Криму.

"Ми вважаємо важливою солідарність G7 і щодо питання Криму", – додав Кураі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Росія не може повернутися до складу "Великої сімки" поки вона окупувала Крим і веде війну проти України на Донбасі. Про це заявив міністр закордонних справ Німеччини Хайко Маас.

У Кремлі вважають неактуальним питання про можливість повернення Росії в G7, звідки її виключили після вторгнення в Україну.