Японія виступила проти повернення Росії до G7 через Крим та Донбас
Для Японії надзвичайно важливо зберегти нинішні рамки G7
Японія також буде підтримувати антиросійські санкції
Японія виступила проти повернення Росії до "Великої сімки" (G7) через окупацію Криму та Донбасу.
Як сказав в інтерв’ю "Укрінформу" посол Японії в Україні Такаші Кураі, позиція Японії дуже чітка й проста – надзвичайно важливо зберегти теперішні рамки G7.
Він наголосив, що Японія також підтримуватиме антиросійські санкції, запроваджені країнами G7 у відповідь на вторгнення РФ до України.
"Ми вважаємо важливою солідарність G7 щодо санкцій проти Росії. Я часто озвучую у різних випадках, що продовження цих санкцій пов’язане з виконанням Росією Мінських домовленостей та повагою нею суверенітету України", – зазначив дипломат.
За його словами, Японія дотримується тієї самої думки стосовно санкцій, пов’язаних із анексією Криму.
"Ми вважаємо важливою солідарність G7 і щодо питання Криму", – додав Кураі.
Як повідомляв OBOZREVATEL, Росія не може повернутися до складу "Великої сімки" поки вона окупувала Крим і веде війну проти України на Донбасі. Про це заявив міністр закордонних справ Німеччини Хайко Маас.
У Кремлі вважають неактуальним питання про можливість повернення Росії в G7, звідки її виключили після вторгнення в Україну.