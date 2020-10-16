Японія вирішила злити радіоактивну воду з "Фукусіми" в море

Японія прийняла злити в море більше одного мільйона тонн радіоактивної води з атомної електростанції "Фукусіма-1", зруйнованої в результаті аварії в 2011 році.

Як повідомляє Reuters, злив води почнеться приблизно через рік.

Перед зливом радіоактивну воду ретельно очистять. У підсумку в ній залишиться не піддається фільтрації тритій, небезпечний для людей тільки у великих дозах.

Міжнародне агентство з атомної енергії вважає, що добре відфільтровану воду можна злити в океан без шкоди для екології.

Утилізація радіоактивної води на АЕС "Фукусіма-1" – давня проблема Японії. В країні все ще виводять станцію з експлуатації: роботи по ліквідації наслідків аварії розраховані на 40 років. Зараз на об'єкті зберігається понад мільйон тонн забрудненої води приблизно в тисячі контейнерів.

На початку року комісія експертів запропонувала уряду злити воду з "Фукусіми" в море, оскільки ємності для її зберігання скоро вичерпаються. Вони назвали це безпечною процедурою, яка застосовується і на звичайних атомних реакторах.

Такий план викликає сильний опір з боку місцевих рибалок і фермерів, які побоюються, що люди перестануть купувати їхню продукцію.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше на "Фукусімі" почали добувати водень за допомогою енергії сонця.