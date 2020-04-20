Японія виплатить фінансову допомогу секс-працівникам на час карантину

В Японії працівники в сфері секс-послуг поскаржилися, що через пандемію COVID-19 залишилися без засобів існування. Уряд надає їм фінансову допомогу, але вони кажуть, що цього недостатньо.

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Секс-працівниця Міка (ім'я змінено) розповіла, що до карантину у неї було 3-4 клієнта в день, але через коронавірус втратила роботу, пише CNN.

Дівчина повідомила, що у неї немає заощаджень, і вона бере гроші в борг. Вона намагалася знайти іншу роботу, але ніхто не наймає в розпал карантину. Міка поскаржилася, що у неї немає можливості платити за квартиру та предмети першої необхідності.

Секс-послуги в Японії

"Звичайно, я турбуюся про своє здоров'я, але тепер я більше турбуюся про те, як вижити", – зазначила вона.

Згідно з рішенням уряду працівники секс-сфери можуть отримувати субсидії, як і ті японці, які змушені залишатися вдома, щоб доглядати за дітьми під час закриття школи. Також вони можуть подати заяву на отримання грошової допомоги, доступної для людей, які втратили дохід через коронавірус. Щоб пом'якшити економічний удар від карантину, уряд виділив 108 трильйонів японських ієн (близько 989 мільярдів доларів).

Відзначимо, що проституція незаконна в Японії. Однак є сфера ескорт-послуг, але вона не допускає статевих відносин. Також легальні в країні так звані масажні салони, де пропонують оральний секс.

Як повідомляв OBOZREVATEL, станом на 20 квітня в світі COVID-19 заразилися майже 2,5 мільйона осіб.