Японія повністю закриє кордони через британського мутанта

Уряд Японії ухвалив рішення ввести тимчасову заборону на в'їзд у країну іноземців.

Як повідомляє агентство Kyodo, заборона стосуватиметься громадян усіх країн і регіонів світу.

Таких заходів вжито, щоб уникнути потрапляння в Японію нового штаму коронавірусу, виявленого у Великобританії.

Заборона набуває чинності з 28 грудня і до кінця січня наступного року.

Раніше стало відомо, що в Японії п'ять осіб, які нещодавно повернулися з Великобританії, отримали позитивний результат тесту на новий штам коронавірусу.

Уперше нову мутацію SARS-CoV-2, що отримала назву N501Y, було виявлено в британському графстві Кент ще 20 вересня. Але аж до останніх днів ситуація з його поширенням була порівняно контрольована.

19 грудня консультаційна рада з нових респіраторних загроз Великої Британії констатувала: новий штам вірусу поширюється з жахливою швидкістю й може виявитися на 70% заразнішим від звичайного COVID-19. Через підвищену заразність його вже порівняли з кором.

До 15 грудня кількість заражень мутованою версією вірусу досягла 1623 випадків. У Кенті виявлено 555 випадків, 519 – у Лондоні, 545 – в інших регіонах країни, зокрема в Шотландії й Уельсі.

Новий штам уже викликав у Великобританії сплеск захворюваності, за інтенсивністю та масовістю він співмірний із першою хвилею епідемії. Зараз у британських лікарнях проходять лікування понад 18 тисяч громадян країни – інакше кажучи, навантаження на систему охорони здоров'я порівнюване з тим, яке фіксувалося в країні навесні.

Саме це спонукало владу країни, яка ще кілька днів тому готувалася до послаблення наявних карантинних обмежень, – навпаки, посилити їх.

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