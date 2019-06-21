Японія підняла винищувачі на перехоплення літаків Путіна

Японія була змушена підняти винищувачі у відповідь на те, що військові літаки Росії вторглися в її повітряний простір.

Про це з посиланням на заяву японського Міністерства оборони повідомляє інформагентство Kyodo. Відзначається, що два російські бомбардувальники незаконно увійшли в повітряний простір Японії в районі острова Мінамі-Дайто.

Літальні апарати взяли курс на північ, після чого один із них знову увійшов в японський повітряний простір біля острова Хатідзьо.

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Японія підняла винищувачі на перехоплення літаків РФ Ілюстративне фото

У Міноборони Японії відзвітували, що на перехоплення літаків були підняті винищувачі, а ситуація не була небезпечною.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Японія пішла на поступки Росії з приводу приналежності Курильських островів. Територіальні претензії прибрали з документа.

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