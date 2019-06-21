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Японія підняла винищувачі на перехоплення літаків Путіна

1.4тЧитати матеріал російською

Японія була змушена підняти винищувачі у відповідь на те, що військові літаки Росії вторглися в її повітряний простір.

Про це з посиланням на заяву японського Міністерства оборони повідомляє інформагентство Kyodo. Відзначається, що два російські бомбардувальники незаконно увійшли в повітряний простір Японії в районі острова Мінамі-Дайто.

Літальні апарати взяли курс на північ, після чого один із них знову увійшов в японський повітряний простір біля острова Хатідзьо.

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Японія підняла винищувачі на перехоплення літаків РФ

Японія підняла винищувачі на перехоплення літаків РФ

Ілюстративне фото

У Міноборони Японії відзвітували, що на перехоплення літаків були підняті винищувачі, а ситуація не була небезпечною.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Японія пішла на поступки Росії з приводу приналежності Курильських островів. Територіальні претензії прибрали з документа.

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Японія
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Smallwille JorEl
Smallwille JorEl
Жаль что не сбила
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Иваненко Виталий
Иваненко Виталий
Сидоров Андрей, Свiдоме бидло может только на Чонгаре поскакать и завыть гимн Украины.....свiдомi ахтивисты трусливые как тараканы.
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Сидоров Андрей
Сидоров Андрей
Smallwille JorEl, Животное...в Крыму каждый день сотни российских самолётов летает...Помнится вы закон приняли о сбитии всего и вся что летает над территории Окраины...Ну и ????
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Сидоров Андрей
Сидоров Андрей
Животные...а ваш хлам..где летает??и вообще..летает ли????
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