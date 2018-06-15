Выборы, которые должны состояться в марте 2019 г., могли бы обойтись и без господина Олейника. Тем более что по закону кандидат должен 10 лет постоянно проживать в Украине, а Владимир Николаевич дал стрекача сразу после победы Майдана, соответственно - четыре года как не с нами. Но "придумковатый" кандидат и тут не растерялся и оформил себе бессрочную командировку в РФ от одной из украинских организаций. Так что теперь получается, что побег бывшего "регионала" в Россию - это никакое не отступление. Это наступление в обратном направлении, - пишет Лариса Волошина для ДС.

Кандидатуру Олейника выдвигает не кто-нибудь, а экс-премьер-министр режима Януковича Николай Азаров и созданный им "Комитет спасения Украины". Николай Янович, уверяет, что "настоящий патриот Украины" Олейник сможет вернуться в страну ближе к старту избирательной кампании, так как "уголовные дела, которые заведены против него, - абсолютно надуманные". Сам же кандидат в президенты по этому вопросу несколько путается в показаниях. В одном интервью Олейник заверил, что не боится уголовного преследования, так как: "Я юрист, и мы будем работать с судами, если кто-то попытается воспрепятствовать выдвижению".

А в другом недвусмысленно намекает: "По правилам Порошенко я участвовать в выборах не буду. Я же не сумасшедший. Если я соглашусь, я подтвержу своим участием легитимность этого процесса. Я дождусь момента, когда выборы на Украине будут носить демократический характер. Я не считаю, что этот беспредел там будет вечно. Он может закончиться очень скоро. Мы будем делать все, чтобы этот день победы приблизить", - пояснил он в эфире радио "Говорит Москва".

Так: "да", "нет" или "это очень и очень"? Олейник с Азаровым, как один коллективный Голохвастов из-за канавы, задумали аферу, рассчитанную на очень доверчивых людей. Например, депутат от "Оппозиционного блока" Евгений Балицкий уверяет, что у беглых политиков Азарова и Олейника сохранился свой электорат. Это "часть населения, не просто недовольная нынешним положением дел, а готовая конституционными путями решать накопившиеся проблемы". Правда? Серьёзно?

Такое ощущение, что мы говорим об электорате Юлии Тимошенко, готовом закрепить низкие тарифы в Конституции, или о сторонниках Анатолия Гриценко, которые в силу его невыразительности напроецировали на него образ чуть-ли не Пиночета и Ли Куан Ю и теперь согласны внести соответствующие изменения в основной закон страны, дабы циники не высмеивали их политические фантазии. Да у нас каждая политическая группа опирается на какую-нибудь недовольную когорту избирателей, которые готовы что-нибудь решить конституционными путями. Чем Олейник-то лучше? Балицкий дает ответ на этот вопрос, поясняя, что если находящимся под следствием в Украине беглецам удастся зарегистрироваться в качестве кандидатов, то это станет "хорошей перспективой для создания новой политической партии".

Другими словами, дело не в Олейнике. Янукович, Азаров, Захарченко, Клименко, Арбузов, Курченко и ещё вагон и маленькая тележка тех, чьи имена мы с вами подзабыли, выдвигая Олейника, не имеющего ни единого шанса победить на выборах президента Украины, устраивают разведку боем, чтобы выработать сценарий возвращения в Украину.

Но их настоящая цель - это не возвращение в Украину, о ней конечно можно мечтать и строить далекие планы, но сегодня главное - это деньги, которые заканчиваются. Им просто-таки необходимо продемонстрировать своим московским кураторам, что возвращение или хотя бы влияние на внутреннюю украинскую политику все еще возможно. Вся эта гоп-компания уже сыграла свою роль в уничтожении Украины. Они - отыгранные карты в колоде. По крайней мере до тех пор, пока не докажут, что способны вернуться в украинскую политику и снова начать разрушать страну в угоду российскому империализму.

Предатели, однажды продавшие Украину Путину, не перестают работать на реванш. Способствование дестабилизации ситуации внутри страны - это единственное условие для их персонального выживания сейчас, когда они полностью зависят от настроений Кремля. Им некуда бежать, не на что надеяться, поэтому они будут делать все, чтобы показать своим московским кураторам, что они могут быть полезны и рассчитывать на свою долю кремлевского геополитического бюджета.

Грандиозные планы Азарова, равно как и поддержка пророссийскими группами в Украине идеи выдвижения Владимира Олейника в президенты - это попытка не быть выброшенным за борт, не остаться без финансирования. Это все бизнес по принципу Паниковского: всех продать, потом всех купить, а потом опять продать, но уже дороже. Однако я бы не относилась к происходящему только как к пошлому анекдоту. 1 июня Олейник обмолвился об осенних бунтах и потрясениях, которые "мы будем только приветствовать".

Новини Самый неприятный момент для России

Вспоминая преступления и осознанную работу на уничтожение государства политиков команды Януковича, важно помнить какова будет цена реванша для нас - граждан Украины. Что станет с добровольцами, волонтерами, активистами и антикоррупционерами? Важно понимать, что теперь снова, как в 2014, "мы и они", "они против нас". Приближаясь к выборам, страна снова входит в период противостояния. И здесь важно отличать популистскую риторику тех, кто будет бороться за собственное политическое выживание, от конструктивного оппозиционного дискурса тех, кто будет пытаться отстоять интересы Украины.