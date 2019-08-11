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Якщо завтра війна: з'явився прогноз щодо зіткнення Росії і США в Чорному морі

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Військові сили Росії і НАТО можуть зіткнутися найближчим часом у Чорному морі через напруженість у відносинах, створену недавніми навчаннями Sea Breeze – 2019.

Таку думку висловив американський фахівець ВМС Лайл Голдстайн у своєму матеріалі для The National Interest.

За його словами, позиції НАТО стануть швидше свого роду "трампліном" і не будуть не нести реальної військової цінності. Голдстайн припустив, що Росія розіб'є флот НАТО в Чорному морі в перші години війни: підводними човнами, ракетними комплексами наземного базування, ракетними катерами і авіацією, оснащеною гіперзвуковими протикорабельними ракетами.

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Війна Росії та США

Війна Росії та США

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За його словами, такий сценарій цілком реальний, оскільки Вашингтон продовжує погіршувати ситуацію і підвищувати градус напруженості з Москвою, влаштовуючи вчення Україна – НАТО біля російських кордонів.

Голдстайн також знайшов вихід для США – за його словами, Вашингтону слід переглянути свою стратегію і, позбувшись від культу авіаносців, почати розвивати підводні озброєння і новітні безпілотники.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в США припустили, що в разі їх виходу з НАТО, якщо Росія окупує Литву і польську територію поблизу Калінінграда, Альянс не зможе протистояти їй і програє.

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Тема
Холодна війна між Заходом і Росією
Місце
США
Теги
Росія НАТО війна холодна війна
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Джонсон Саймон Ф.
Джонсон Саймон Ф.
Воспрянули духом орки путенские и с воодушевлением задержали свои пиписки.
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
Это не украине надо в НАТО вступать а НАТО в украину)))))) украина защитит
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Юг Руси
Юг Руси
У меня одного обсосовская ссылка на " The National Interest." не работает? ))) Или обсос, как обычно, на свой лад перевёл эту статью? )
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Юг Руси
Юг Руси
Крым Андрей, http://prntscr.com/or7ryt
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Крым Андрей
Крым Андрей
Юг Руси, Да нет. Как ни странно, ссылка рабочая и при беглом просмотре, текст соответствует.
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