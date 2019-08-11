Якщо завтра війна: з'явився прогноз щодо зіткнення Росії і США в Чорному морі

Військові сили Росії і НАТО можуть зіткнутися найближчим часом у Чорному морі через напруженість у відносинах, створену недавніми навчаннями Sea Breeze – 2019.

Таку думку висловив американський фахівець ВМС Лайл Голдстайн у своєму матеріалі для The National Interest.

За його словами, позиції НАТО стануть швидше свого роду "трампліном" і не будуть не нести реальної військової цінності. Голдстайн припустив, що Росія розіб'є флот НАТО в Чорному морі в перші години війни: підводними човнами, ракетними комплексами наземного базування, ракетними катерами і авіацією, оснащеною гіперзвуковими протикорабельними ракетами.

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За його словами, такий сценарій цілком реальний, оскільки Вашингтон продовжує погіршувати ситуацію і підвищувати градус напруженості з Москвою, влаштовуючи вчення Україна – НАТО біля російських кордонів.

Голдстайн також знайшов вихід для США – за його словами, Вашингтону слід переглянути свою стратегію і, позбувшись від культу авіаносців, почати розвивати підводні озброєння і новітні безпілотники.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в США припустили, що в разі їх виходу з НАТО, якщо Росія окупує Литву і польську територію поблизу Калінінграда, Альянс не зможе протистояти їй і програє.

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